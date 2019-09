Xiaomi arbejder på fire smartphones med Samsungs vilde 108MP kamera sensor

Xiaomi er ved at udvikle op til fire nye smartphones med en 108MP kamera sensor på bagsiden. Samsung annoncerede sensoren med deres hidtil højeste opløsning i sidste måned. Samtidig afslørede Xiaomi, at de var ved at udvikle mobiler med den kamera sensor til Mi brandet.

Nu har folkene ovre hos XDA opsamlet informationer, der tyder på, at Xiaomi arbejder på fire smartphones med Samsungs ISOCELL Bright HMX 108MP sensor.

Xiaomi telefoner med 108MP bagsidekamera

Ved at undersøge dekompileringsværktøjer har udviklere hos XDA opdaget at MIUI s galleri app nu understøtter, at man kigger på billeder fra 108MP sensoren i fuld opløsning. Men XDA understreger, at muligheden for at se 108MP fotos i fuld opløsning kun findes på fire smartphones indtil videre.

Telefonerne har fået kodenavne -- tucana, draco, umi og cmi, og de forventes at være de første mobiltelefoner med et 108MP kamera på bagsiden.

Før i tiden kunne galleri appen i mobiltelefoner ikke zoome ind, så man kunne se billedet i fuld opløsning. Det ændrede sig, da 48MP kamera sensorerne dukkede op, og siden har det været muligt at zoome ind i fuld opløsning.

Derfor er det logisk at forvente, at det er nødvendigt at tilføje muligheden for at zoome ind i et billede i 108MP opløsning til de smartphones, der får 108MP kameraer.

XDA skriver også, at Mi Mix 4 mobilen ikke er blandt de fire telefoner. Selv om rygterne sagde, at Mi Mix 4 ville få et 108MP kamera med en Snapdragon 855+ i førersædet. Lige nu ved vi heller ikke, om de fire telefoner rent faktisk bliver en del af Mi brandet eller om de kommer i et Redmi lineup.

Vi holder øje med udviklingen af 108MP kameramobiler, men vi kommer nok til at vente til sidst på året, inden vi får mulighed for selv at se telefonerne.