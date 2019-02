Twitter-samtaler får ny utforming, og du kan være med å beta-teste

Twitter ønsker nå å gjøre noe med hengemyra av verbal guffe og misforstått kommunikasjon som utgjør store deler av samtalene vi har på nett.

De har nemlig utviklet et helt nytt design for samtalefunksjonene sine, og det skal gi en forbedre opplevelse av svar og kommentarer på tjenesten.

Twitter har testet ut funksjonene internt i noen måneder, og de har nå åpnet for at brukere skal kunne teste den nye plattformen som er ventet å lanseres senere i år.

Hvis du vil melde deg opp kan du gå til denne linken, der du må svare på en rekke spørsmål om din fortrukne plattform, språk og hjemland. Deretter blir invitasjoner sendt ut i løpet av de neste ukene.

Vi sette samtalen i fokus igjen

Men hva kan et slikt redesign gjøre for å forbedre måten vi kommuniserer på på nett? For det første fjerner de nye designet «like»- og «retweet»-tallene til du trykker på dem, og målet er at du skal fokusere mer på hva som blir sagt fremfor hvor mange tweeten har nådd ut til.

Visuelt er designet mer dagligdags med runde tekstbokser som minner om tekstmeldinger, og fargekoding i blå og grå som indentifiserer følgere og den opprinnelige kilden til meldingen.

Svar vises også med et innrykk slik at det blir tydeligere hvilken melding hvert svar hører til, på en måte som kan minne om hvordan Reddit er designet.

Den offisielle lanseringen av det nye designet er ifølge selskapet fortsatt noen måneder unna, og det gjenstår å se om det vil bidra til å sette samtalene i fokus og motvirke trolling og misbruk.

Kilde: The Verge