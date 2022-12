Twitter-brukerne stemte ut Elon Musk

Den vedvarende fiaskoen som preger Elon Musks overtagelse av Twitter fortsetter med full styrke. Hans seneste påfunn er å sette opp en meningsmåling der brukerne kunne bestemme seg for om han burde gå av som selskapets øverste leder.

Det begynte rundt midten av desember, da det ifølge The Verge (Åpnes i ny fane) ble iverksatt nye retningslinjer – der brukerne ble truet med midlertidig utestengelse hvis de deler lenker til andre sosiale nettverk på Twitter, som for eksempel Instagram og Mastodon.

Noen timer senere ble dette reversert, meldingene om dette ble slettet og Elon Musk ba om unnskyldning.

Men han var ikke ferdig med det. I en ny og overraskende vending opprettet han en meningsmåling der publikum kunne stemme over om han burde gå av eller skulle bli værende som Twitters CEO, samtidig som at Twitter Support opprettet sin egen meningsmåling (Åpnes i ny fane) om hvorvidt brukerne burde kunne dele lenker til andre sosiale nettverk.

Etter at Musk først bestemte seg for å kjøpe plattformen Twitter i april 2022, før han satte kjøpet på pause i mai, har dette utspilt seg som et langsomt, tragikomisk mareritt.

Her er meningsmålingen

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.December 18, 2022 See more

Meningsmålingen ble stengt for nye innspill 12.20 norsk tid 19. desember. Da hadde det kommet inn så mange som 17 502 391 stemmer, og 57,0 % stemte for at Musk skulle gå av som sjef for Twitter.

På en eller annen merkelig måte er det kanskje en viss fornuft i å gjøre det på denne måten, ettersom han nærmest leker seg med brukerne for å vekke deres engasjement. Drama er ikke noe nytt i de sosiale nettverkenes verden, for eksempel i forbindelse med Facebook, og Musk har heller ikke tidligere skydd dramatiske virkemidler. Etter at han endelig overtok Twitter, har hans krumspring ukentlig fylt opp nyhetsmediene.

Han har avfyrt svart til beryktede brukere og hevet bannlysingen av flere individer, for eksempel Donald Trump. Dette skaper overskrifter og bidrar til at Twitter hele tiden er relevant. Det er ingen tvil om at plattformen lenge har trengt forandringer, men det er virkelig et nytt lavmål å la brukerne stemme over om de skal kunne dele lenker til andre sosiale nettverk.

Mange amerikanske brukere har det seneste året valgt å benytte mikrobloggtjenesten Mastodon mer, på bekostning av Twitter, ettersom dette gir en forfriskende vri på den sosiale samhandlingen. Det finnes faktisk flere sosiale medier å velge mellom, og Twitters krumspring kan inspirere brukerne til å se seg om etter alternativer.

Resultatet av selve meningsmålingen vil trolig ha liten innvirkning. Stillhet kan ha større konsekvenser enn et Twitter-innlegg, noe Musk vet utmerket godt.

Til den kommende høytiden kan vi anbefale deg å slappe av og tilbringe dagene med familie og venner, se dårlige filmer og spise alt du har lyst på – og ikke bruke tid på å irritere deg over denne milliardærens seneste påfunn.