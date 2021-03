Sony fjerner nok en PS4-funksjon

Sony slår av nok en PS4-funksjonalitet neste måned, som et ledd i en pågående oppdatering for den aldrende konsollen.



Den såkalte PlayStation Communities-delen (som på norsk omtales som «samfunn» og «fellesskapfunksjonen» av Sony) skal fjernes i april ifølge en e-post sent til PlayStation 4-eiere (skriver Siliconera.) Denne funksjonaliteten lot PS4-brukere danne digitale klikker der folk som delte interesser kunne spille sammen, lage grupper, dele skjermbilder og bruker chat-funksjoner.



Det at denne delen av PS4-nettverket forsvinner er ikke spesielt overraskende, gitt at Sony fjernet selve fellesskap-appen i mars i fjor, og at dermed muligheten til å lage såkalte private fellesskap forsvant på PS4 i 2020. Nytt med den pågående betaversjonen (versjon 8.50) for øyeblikket er at det nevnes at hele funksjonaliteten skal forsvinne (først omtalt av MP1st.)

Det ser dermed ut at den pågående utfasingen av samfunn-delen på PS4 innebærer at denne funksjonaliteten skal bort fra PlayStation-plattformen som helhet, siden man dette heller ikke er å finne på PS5 – Sony har heller ikke uttalt at de har planer om å innlemme funksjonaliteten i de seneste konsollene.



Samtidig er det ikke bare elende i den nye oppdateringen til PS4, siden den også fører med seg en del forbedringer i grunnfunksjonene, som eksempelvis at man kan slå av varsler for spesifikke grupper man er en del av.

Nærmer det seg slutten?

(Image credit: Tom Eversley / Shutterstock.com)

Dette er den andre funksjonen på kort tid som Sony fjerner fra PS4. Tidligere denne måneden annonserte selskapet at brukere ikke lenger vil kunne leie eller kjøpe filmer eller TV-serier fra PlayStation Store om man bruker PS5, PS4 eller PS4 Pro.



I et innlegg lagt ut på den offisielle PlayStation-bloggen nevner Sony at det skal være den «enorme veksten blant PlayStation-fans i å bruke abonnement-baserte og reklame-basert tjenester på våre konsoller» som årsaken til at forandringen gjøres.

Sony har tidligere uttalt at forandringen i tjenesten skal finne sted 31. august 2021, og at brukere fortsatt vil ha tilgang til filmer og TV-serier de har kjøpt gjennom PlayStation Store.



Vi regner ikke med at Sony kommer til å avslutte støtten for PS4 med det første, men det ser likevel ut til at selskapet sakte men sikkert trapper ned når det gjelder ikke-essensielle funksjoner på PlayStation 4.