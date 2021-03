Fremtidige Bethesda-spill kommer ikke på PS5

Sjef for Xbox, Phil Spencer, har bekreftet at fremtidige Bethesda-spill kommer til å være å finne eksklusivt på «plattformer der Game Pass eksisterer», noe som vil si at Microsoft hopper bukk over folk med PS5.



Under rundebordskonferansen «Bethesda Joins Xbox» den 11. mars adresserte Spencer spekulasjonene rundt hvorvidt oppkjøpet vil føre til at fremtidige Bethesda-spill, som «Starfield» og «The Elder Scrolls 6» blir Xbox-eksklusive – og det innebar nedslående nyheter for PS5-eiere.



«Hvis du er en Xbox-kunde, så vil jeg at du skal vite at dette handler om å levere flotte eksklusive spill til deg som lanseres på plattformer der Game Pass eksisterer», forklarte Spencer. «Det er vårt mål, det er hvorfor vi gjør dette, det er kimen til dette partnerskapet vi nå bygger.»



Hva betyr dette for gamere i praksis? Vel, det betyr at Bethesda-spill kommer kun til å eksistere på plattformer som har Xbox Game Pass: Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S og PC. Det er simpelthen en kronglete måte å si at spillene ikke kommer til PS5 eller Nintendo Switch.

Samtidig vil spill som allerede var bundet til kontrakter som eksisterte før oppkjøpet, som eksempelvis «Deathloop», likevel komme til PS5 – mens spill som per nå eksisterer på plattformer som ikke støtter Xbox Game Pass fortsatt skal leve videre der.



«Jeg kan selvfølgelig ikke sitte her og si at hvert eneste Bethesda-spill er eksklusivt, fordi vi vet det ikke er sant», sa Spencer. «Det er kontraktmessige forpliktelser som vi kommer til å følge, siden vi alltid gjør det i disse tilfellene. Vi har spill som eksisterer på andre plattformer, og vi kommer til å støtte disse spillene på plattformene de er på. Det er store samlinger spillere, og vi elsker disse spillsamfunnene, og vi kommer til å fortsette å investere i dem. Selv i fremtiden kan det være ting som har kontraktmessige ting eller eldre ting på forskjellige plattformer som vi kommer til å gjøre.»

Kjedelig for PS5-eiere

(Image credit: Bethesda)

Det kommer ikke bardus på at Microsoft velger å bruke Bethesda-oppkjøpet til å sikre seg eksklusivitet når det gjelder noen av de største spillseriene i verden, men det er likevel svært skuffende nyheter for alle med PS5 som gledet seg til å spille fremtidige Bethesda-spill.



Det er verdt å nevne at det finnes en viss mulighet for at «Starfield» og «The Elder Scrolls 6» ikke faller inn under denne eksklusivitet-kategorien, hvis det er slik at Sony allerede har sikret seg rettighetene til å gi ut disse spillene på plattformen(e) sin(e). Samtidig er det mulig at disse storspillene bare vil være tilgjengelige på Xbox og PC – i alle fall i en begrenset tidsperiode – særlig siden det ennå ikke har blitt annonsert hvilke plattformene spillene skal dukke opp på.



Ifølge Microsoft og Bethesda vil vi få vite mer om fremtidige spill under et arrangement som planlegges gjennomført i sommer, antageligvis i juni.