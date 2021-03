«GTA 5» på PS5 og Xbox Series X er mer enn en «simpel oversettelse»

En ny versjon av «GTA 5» skal komme til PS5 og Xbox Series X senere i år, men eier av Rockstar Games, Take-Two Interactive, har ingen interesse av å lage en slik remaster – eller noen andre potensielle nyutgaver av spill – som en «simpel oversettelse».



Under en presentasjon utført under Morgan Stanley Technology, Media & Telecom-konferansen tidligere denne uken (omtalt av VGC) forklarte Strauss Zelnick, sjef for Take-Two, at selskapet ikke nødvendigvis planlegger at slike nyversjoner av spill skal spille en større rolle i selskapets strategi i tiden fremover, og at de heller planlegger en annerledes tilnærming til potensielle remaster-varianter kontra konkurrentene.

«Remaster-varianter har alltid vært en del av strategien», sa Zelnik. «Vi har gjort det annerledes enn konkurrentene – vi lager ikke bare direkte oversettelser, vi tar oss tid til å gjøre den beste jobben vi kan gjøre, og lager spillene annerledes når vi gir de ut på nytt, spesifikt til den nye teknologien vi lanserer på.»

«Så, vi forbedrer teknologien, vi oppgraderer grafikken, og vi forbedrer ytelsen», fortsatte Zelnik. «Og derfor tror jeg våre remaster-titler typisk sett gjør det såpass bra som de gjør.»

Med det tredje skal det skje

(Image credit: Rockstar Games)

«GTA 5» kommer snart til å være et spill som har eksistert over tre konsollgenerasjoner. Den kommende «Expanded and Enhanced»-versjonen lanseres på PS5 og Xbox Series X senere i år.



Remaster-versjonen tar sikte på å bruke de nye konsollene for alt de er verdt, og skal etter sigende ha tekniske forbedringer, visuelle oppgraderinger og bedre ytelse. Per nå vet vi ikke nøyaktig når «GTA 5» skal komme til PS5 og Xbox Series X, eller akkurat hva slags forbedringer det er snakk om, men om spillet kommer ut i tredje eller fjerde kvartal i 2021 bør det ikke være lenge til vi får høre flere detaljer.

«Vi har gjort oss flid med 'Mafia'-serien, for eksempel, og Grand Theft Auto [V] er nå på vei mot tredje generasjon, noe som er utrolig», sa Zelnik om den kommende remaster-utgaven av «GTA 5». «Det var en fanebærer da det ble lansert, og det fortsatte å være fanebæreren inn i neste generasjon. Jeg er åpenbart sikker på at Rockstar kommer til å levere en fantastisk opplevelse, men du kan ikke gjøre det om du bare gjør en direkte oversettelse.»