Rykte peker mot at GeForce GTX 1660 Ti skal slippes 15. februar

Et nytt rykte peker mot at Nvidia planlegger å slippe GeForce GTX 1660 Ti 15. februar, og prisen skal bli på 279 dollar eller rundt 2400 kr.

Ryktet stammer fra en kilde med kjennskap til selskapets planer som har snakket med HardOCP. Ifølge samme kilde skal det også dukke opp et GTX 1660 i mars til en lavere pris på rundt 229 dollar eller rundt 2000 kr.

Disse to kortene har vi også hørt rykter om tidligere, men denne gangen nevnes det også et GTX 1650 som skal komme senere i mars til enda mer lommebokvennlige 179 dollar eller rundt 1500 kroner. Som vanlig må vi imidlertid gange de amerikanske dollar-prisene med 10 for å få noe i nærheten av den norske prisen i kroner.

HardOCP understreker også at de nøyaktige prisene ikke skal være helt fastsatt ennå, så selv om disse ryktene viser seg å stemme så er det ikke sikkert at prisene er helt riktige.

Uten ray tracing

Tanken bak disse kortene skal være å tilby billigere alternativer til dem som ikke vil bruke penger på den nye ray tracing-teknologien i RTX-kortene. GeForce RTX 2060 koster som kjent fra rundt 3800 kroner og oppover, og hvis prisen på GTX 1660 Ti viser seg å stemme så blir den faktisk lavere en prisen for det gamle GTX 1060.

En påstått ytelsestest fra Ashes of the Singularity som nylig ble lekket peker mot at GTX 1660 Ti kan levere 20 prosent høyere ytelse enn GTX 1060, så dette kan bli et kort som gir deg mye ytelse for pengene. Bare husk at vi ikke må ta alt dette for god fisk sånn uten videre.

Om ryktene rundt lanseringdato stemmer, så trenger vi i hvert fall ikke vente så lenge på at GTX 1660 Ti og eventuelle andre nye budsjettkort skal slippes.