Overklokkede AMD Navi-kort med bedre kjøling er rett rundt hjørnet

ASRock og MSI melder ifølge HotHardware at de snart slipper Navi-baserte grafikkort med doble vifter og overklokket ytelse rett ut av esken.

AMDs Radeon RX 5700 og 5700 XT byr begge på kraftig maskinvare til en overkommelig pris, men de er samtidig begrenset av kjøling med blåsedesign og konservative fabrikkklokkehastigheter (med unntak av jubileumsutgaven). Det blir det imidlertid forandring på snart.

Vi visste fra før at AMDs partnere skulle slippe nye kort i august, og vi håpet at de kom til å satse på bedre kjøledesign.

Blåsedesignet AMD har brukt til referansekortene byr kanskje på pålitelig og forutsigbar kjøling i ulike oppsett, men det betyr ikke at det er den mest effektive løsningen. Vi så temperaturer på opptil 81 grader da vi testet Radeon RX 5700 XT, og overklokking vil føre til enda mer varme.

Partnerne kommer

Det kan forhåpentligvis partnerne gjøre noe med, og ASRock satser på en dobbel vifte med sin Challenger-serie. Deres RX 5700 XT Challenger OC skrur også opp baseklokkingen til 1650 MHz og gaming-klokkingen til 1795 MHz, mot referansekortets 1605/1755. Boost-hastigheten forblir imidlertid på 1905 Mhz.

Vi har ikke kjennskap til like mange detaljer om MSIs Mech OC-versjoner av Navi-kortene, men vi vet at de får et lignende dobbelt viftedesign og høyere klokkehastigheter.

Begge produsenters kort skal komme i butikkene i andre halvdel av august, og dette er gode nyheter for dem som kunne tenke seg å gå til innkjøp av RX 5700 eller RX 5700 XT. Tross at ikke boost-klokkehastigheten ser ut til å økes (i hvert fall i ASRocks tilfelle), så bør en økning av base- og gaming-hastighetene føre til en merkbar ytelsesforbedring.

Endringen i design kan også føre til lavere priser på sikt, sammenlignet med referansekortene, en prisnedgang som vil komme på toppen av kuttet AMD gjennomførte i etterkant av lanseringen av Nvidias RTX Super-kort.

Vi venter også at produsenter som Asus, Gigabyte, EVGA og mange flere følger opp med sine egne versjoner av Navi-kortene i tiden fremover.