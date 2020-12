OnePlus 9-lekkasje avslører trådløs lading og batterioppgraderinger

Det er fortsatt flere måneder igjen til den forventede lanseringen av OnePlus 9, men det stopper ikke rykter fra å springe lekk på nett – og den ferskeste og mest interessante godbiten som har blitt servert gir inntrykk av at den neste modellen vil få noen skikkelige oppgraderinger når det gjelder batteri og trådløs lading.



91mobiles skrev først om det nye ryktet, og hevdet at en «sikker kilde» hevdet at OnePlus 9 kommer til å støtte både trådløs lading på 30 W og reversert trådløs lading – hvilket er funksjonalitet som eksisterte i OnePlus 8 Pro, men ikke i OnePlus 8 eller OnePlus 8T.

OnePlus 9 skal etter sigende også få et batteri på 4500 mAh, noe som er 200 mAh mer enn 4300 mAh-batteriet som satt i OnePlus 8. OnePlus 8T hadde også et batteri på 4500 mAh, mens OnePlus 8 Pro ble velsignet med ørlite mer kapasitet, nemlig 4510 mAh.

Vi har også råket på noen nye lekkede bilder av OnePlus 9 fra 91mobiles, som ofte videreformidler korrekt informasjon fra kilder nære produsentene. Disse viser hvordan noe av programvaren hos de nye telefonene virker, samt den flate skjermen vi regner med at telefonen vil inneha.

Du kan også få et glimt av selfiekameraet gjemt bak et lite hull i fronten av OnePlus 9, og samtidig betryggende små kanter rundt skjermen. Likevel er det ikke så mye annet man kan skimte av disse bildene når det gjelder generell design eller den overordnede estetikken OnePlus kommer til å gå for denne gangen.



Det virker dog som at OnePlus 9 også kommer til å blir lansert med støtte for den ultraraske 65 W-ladingen som først ble introdusert i OnePlus 8T i oktober (2020). OnePlus 8 og OnePlus 8 Pro klarte som kjent ikke mer enn 30 W-lading.

Nå som OnePlus 9 ser ut til å få en del kremfunksjonalitet som tidligere kun har vært å finne i OnePlus 8 Pro og OnePlus 8T, så kan man gjerne spørre seg om hva slags oppgraderinger OnePlus 9 Pro kommer til å få, når disse modellene får sin lansering.



Mars eller april, 2021, er per nå det tidsrommet vi regner med at disse modellene er planlagt lansert. Det går også rykter om at OnePlus 9 og OnePlus 9 Pro skal få følge av en OnePlus 9 Lite, som etter sigende skal ha årets CPU-toppmodell, Snapdragon 865.

Kilde: 9to5Google