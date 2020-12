Apple iCloud nede for telling – forårsaker problemer med innlogging og aktivering

Hvis du har opplevd problemer med å konfigurere eller å logge inn på nye Apple-enheter i dagene etter julaften, så vit at du ikke er alene – Apple melder om at det er et problem med «iCloud Account & Sign In»-delen av skytjenesten.



Denne informasjonen stammer fra Apple System Status-nettsiden, og feilmeldingen dukket først opp tidlig den 26. desember (og problemet pågår fortsatt, over ti timer senere). «Enkelte brukere er påvirket», får man beskjed om. «Brukere kan oppleve et problem med denne tjenesten.»



Vi har ikke hørt noe offisielt fra Apple ennå, men ifølge AppleInsider har problemet pågått i timevis. Hvis Apple kommer med mer informasjon vil vi oppdatere artikkelen du nå leser med ytterligere opplysninger.

Det er ikke helt klart hvor omfattende problemene er, hvilke enheter som påvirkes, ei heller nøyaktig hva slags problemer det er snakk om. Brukere på Twitter rapporterer om at flere har hatt problemer med å aktivere en rekke enheter, inkludert HomePod mini, men nøyaktig hva sammenhengen er er per nå usikkert.

Ting tar tid

På andre sosiale medier melder brukere om at man har problemer med å aktivere Apple Watch hvis man allerede har andre Apple-enheter konfigurert. Rådet fra Apple Support nå er å vente til problemene er over, og prøve igjen senere.



Det virker ikke som om vi har stort annet valg per nå – vi må nok smøre oss med tålmodighet og vente til Apple har fått ordnet problemene internt. For øyeblikket har vi ingen estimater på når dette vil finne sted, og det er tross alt både helg og helligdag.

Det er ikke bare Apple Watch 6 som har ligget i harde pakker under trær over det ganske land, en og annen iPhone 12 har nok også blitt pakket opp i dagene som var, eller kanskje en iPad Air 4? Det har blitt lansert et utall nye Apple-enheter de siste månedene, så det er liten tvil om at det akkurat nå er mange brukere som prøver å konfigurere helt nye enheter.



Ifølge Apple System Status-siden er det ingen andre aspekter ved iCloud-nettverket som har problemer, og det ser ut til at enkelte brukere også nå klarer å komme seg gjennom aktiveringsprosessen. Vi kommer tilbake med mer, om større problemer skulle dukke opp.