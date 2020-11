Julegavetips til mamma: gi henne noe ekstra til jul

Black Friday 2020 (Image credit: Future) Du har vel fått med deg at det snart er Black Friday? Årets store shoppingbegivenhet finner sted 27. november, og er en perfekt anledning til å kjøpe inn julegaver til hele familien. Vi i TechRadar vil følge denne kjøpefesten tett og samle de aller beste tilbudene på ett sted, slik at du raskt og enkelt kan få en god oversikt over alt det beste. Klikk her for å komme til vår Black Friday-side.

Trenger du et julegavetips til mamma? Da har du kommet til rett sted.

Mødre er hverdagens helter som står på for familien. De yter hele året og ber sjelden om noe til gjengjeld, der de setter familien og hjemmet foran egne behov og ønsker. Julen er en perfekt anledning til å vise at man setter pris på sine nære og kjære, så hvorfor ikke passe på å kjøpe noe riktig fint til din mor for å vise henne hvor høyt du verdsetter henne. Med litt god mat, selskap og en flott presang kommer julaften til å bli en minneverdig dag for dere alle.

Julen er snart rett rundt hjørnet, og julaften er her før du vet ordet av det. Det er imidlertid god tid til å planlegge innkjøpene før feiringen setter inn. Hvis du trenger litt inspirasjon og tips til gaveideer til mamma. kan du se på listen vi har satt opp nedenfor. Her har vi samlet noen av de beste julepresangene du kan kjøpe til mamma, og vi garanterer at de vil gjøre suksess på julaften.

Her er de beste julegavene til mamma.

Google Home | 775,- fra Computersalg

Denne smarthøyttaleren har Googles stemmeassistent og hjelper til med å holde orden på alle mulige hverdagssysler – alt fra møter, handlelister, været og mye mer.



Se tilbud

Lenovo Tab 4 10 Plus | 1990,- fra DustinHome

Dette enkle nettbrettet med lang batteritid er perfekt for nettsurfing eller serietitting på kveldene. Flott for mamma som vil innom sosiale medier eller Netflix.



Se tilbud

Fitbit Charge 3 | 1197,- fra Proshop

Har din mor snakket om å komme i form eller å bli mer aktiv? Dette aktivitetsarmbåndet er det beste akkurat nå, og det bidrar til å holde oversikt over antall skritt, kaloriforbrenning og mye mer.



Se tilbud

iRobot Roomba 980 | 5968,- fra CDON.no

Dette er en litt dyrere julepresang som garantert vil bli satt pris på om du har budsjett til den. Dette er en av de beste robotstøvsugerne akkurat nå, og den frigjør tid til andre ting.



Se tilbud

Andersson varmeteppe HGB | 449,- fra NetOnNet

Hvis moren din er frossen av seg, og ikke er så glad i vinterkulden, er dette varmeteppet en perfekt gave å krype under på en kjølig morgen eller en mørk kveld. Ti ulike varmeinnstillinger.



Se tilbud

Beurer fotbad FB 21 | 649,- fra Elkjøp

Et fotbad er også en utmerket julegave til alle som blir frosne om vinteren, men det er også perfekt til alle som trenger litt alenetid og avslapping med et glass vin, en god serie og et fotbad.



Se tilbud