Julegavetips til pappa: gjør ham glad med disse teknikkdingsene

Black Friday 2020 (Image credit: Future) Du har vel fått med deg at det snart er Black Friday? Årets store shoppingbegivenhet finner sted 27. november, og er en perfekt anledning til å kjøpe inn julegaver til hele familien. Vi i TechRadar vil følge denne kjøpefesten tett og samle de aller beste tilbudene på ett sted, slik at du raskt og enkelt kan få en god oversikt over alt det beste. Klikk her for å komme til vår Black Friday-side.

Trenger du et julegavetips til pappa? Da har du kommet til rett sted.

Foreldre jobber ofte hardt for familien sin hele året, uten at de ber om så mye tilbake. Nå nærmer julen seg med stormskritt, og da er dette en perfekt anledning for deg til å vise både mamma og pappa at du bryr deg om dem og setter pris på deres innsats. Det finnes få bedre måter å gjøre det på enn med noen av årets beste teknikkdingser. For alle digger vel harde pakker?

Er faren din er glad i alt som har med teknologi å gjøre, uansett om det dreier seg om nyttige smartenheter som mobiler og smartklokker eller de mest unødvendige (men kreative) gavene som et steketermometer med Bluetooth eller en elektronisk slipshenger? Samme hva han liker, vil denne listen garantert inneholde noe som vil gjøre suksess på julaften.

Nå er julen like om hjørnet, og flere av oss har begynt å tenke på gaveinnkjøpene. Er du ofte i tvil, og kan trenge et tips eller to? Vi håper at denne listen vil gi deg en idé eller to om hva som vil passe perfekt som presang til din pappa, eller i det minste gir deg litt inspirasjon.

Her er de beste julegavetipsene til pappa.

Vil du gjerne ha flere julegavetips til noen som betyr mye for deg? Da håper vi at noen av våre lister kan hjelpe deg:

Julegavetips til pappa – Sony WF-1000XM3 (Image credit: Sony)

Sony WF-1000XM3 True Wireless Earbuds Støyreduserende ekte trådløse ørepropper som har gjort drøm til virkelighet Akustisk design: Lukket | Vekt: 70 g | Kabellengde: Ikke oppgitt | Frekvensrespons: 20 Hz til 20 kHz | Høyttalerelement: 6 mm | Type: Dynamisk | Følsomhet: Ikke oppgitt | Impedans: Ikke oppgitt | Batteritid: 6 timer (18 med ladeetui) | Trådløs rekkevidde: 10 meter | NFC: Ja 1 766 kr Les mer hos Dustin home Effektiv støyreduksjon Flott utseende Morsom lytteopplevelse Ingen volumkontroll på øreproppene Fungerer dårlig til sport

Hodetelefoner er noe alle vil ha, og et par ekte trådløse ørepropper er helt klart noe pappaer gjerne vil ha. Og Sony WF-1000XM3 er svært imponerende.

Sony WF-1000XM3 lykkes med å levere støyreduksjon på et nivå som er svært bra til å være et par ørepropper. Dessuten kombinerer de denne teknologien med en solid dose musikalitet. Dette er kanskje de ekte trådløse øreproppene som gir aller best lyd.

Les hele vår test av Sony WF-1000XM3

Julegavetips til pappa – Sonos Move (Image credit: Future)

Sonos Move Verdens beste Bluetooth-høyttaler, Sonos Move, fikser festen både utendørs og innendørs Vekt: 3 kg | Batteritid: 10 timer | Tilkoblinger: Wi-Fi (802.11 b/g/n, 2.4 GHz, og 5GHz) og Bluetooth 4.2 | Høyttalerelement: En isolert tweeter, en mid-woofer, to klasse D-forsterkere | NFC: Nei | Aux-in: Nei | USB-lading: Ja (USB-C, leveres med ladeenhet 3 990 kr Les mer hos Komplett Låter fantastisk Fleksibel Utmerkede tilkoblinger Tung og dyr

Sonos Move er så bra at pappa kommer til å betrakte den som sin hovedhøyttaler. Dessuten er den helt utrolig til bruk på fest, så hvis pappa får en så fin gave av deg, kan han sikkert låne den bort til deg om du spør pent.

Den har høyttalerelementer av høy kvalitet, en app som fikser avspillingen fra hundrevis av trådløse kilder, flerromsfunksjoner og smart lydinnstillingsteknologi som justerer avspillingen basert på høyttalerens umiddelbare omgivelser. Sonos Move er en allsidig høyttaler.

Den er imidlertid ikke helt perfekt. Den er tung og dyr. Men hvis pappa er verdt det lille ekstra, kommer han ikke til å bli misfornøyd med den beste Bluetooth-høyttaleren i hele verden.

Les vår test av Sonos Move

Julegavetips til pappa – HyperX Cloud Revolver S

HyperX Cloud Revolver S Førsteklasses følelse, fantastisk lys – og høy pris Grensesnitt: Kabel (USB) | Funksjoner: 7.1-kanals surroundlyd, 50 mm høyttalerelement, Dolby DSP, 3,5 mm-uttak 1 270 kr Les mer hos Proshop.no Utmerket lyd Behagelige hele dagen Mikrofonen er dumt plassert Kabelen er unødvendig lang

Pappa liker også spill, ikke sant? Disse hodetelefonene har fantastisk 7.1-lyd, men er litt dyrere enn andre sammenlignbare hodetelefoner. Heldigvis er dette et av Kingstons mest støydempende par, og den uforglemmelige komforten og den høye kvaliteten kompenserer i rikelig monn for den relativt høye prisen og den merkelig plasserte avtagbare mikrofonen.

Les hele vår test av HyperX Cloud Revolver S

Julegavetips til pappa – iPhone 12 (Image credit: TechRadar)

iPhone 12 Den nyeste iPhone-modellen fra Apple. Slippdato: oktober 2020 | Vekt: 162 gram | Mål: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm | OS: iOS 14 | Skjerm: 6,1" | Oppløsning: 2532 x 1170 | Prosessor: A14 Bionic | RAM: 4 GB | Lagring: 64, 128 eller 256 GB | Batteri: 2815 mAh | Baksidekamera: 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 12 MP 4 990 kr Les mer hos ice Fargeglad OLED-skjerm Fremtidssikret med 5G MagSafe er spennende Kameraene ligner fjorårets Batteritiden er bare OK Prisøkning sammenlignet med iPhone 11

Nye iPhone 12 er en dyrere mobil enn fjorårets iPhone 11, der Apple har lagt til omkring en tusenlapp på prisen. Men så får man også en rekke nye funksjoner og egenskaper, som en OLED-skjerm, litt oppdatert kamera, et nytt design, samt de store høydepunktene – støtte for 5G og MagSafe.

Hvis pappa er en stor Apple-fan, er dette drømmepresangen – om han ikke allerede har sikret seg en, da.

Les vår test av iPhone 12

Julegavetips til pappa – Google Nest Wifi (Image credit: Google)

Google Nest Wifi Smart kombinasjon av Google Wifi og Google Home. Hastighet: 802.11a/b/g/n/ ac, doble bånd 2,4 GHz & 5 GHz | Tilkoblinger: 2 x Gigabit Ethernet | Funksjoner: Avansert sikkerhetsbrikke, Nest Wifi-punkt med Google Assistant, integritetskontroll 1 759 kr Les mer hos NetOnNet Utmerket design Smarthøyttaler inkludert Brukervennlig Ikke best i klassen på ytelsesfronten Hvis du alt har en maskerouter, er det vanskelig å oppgradere

Google Wifi har tronet øverst på vår liste en god stund nå, men nå har Google faktisk kommet med et enda bedre produkt. Det geniale med Google Nest Wifi er at den kombinerer en trådløs router med en smarthøyttaler, noe som gir deg færre enheter å holde styr på. Det skader heller ikke at designet er direkte vakkert. Med andre ord trenger ikke pappa å gjemme bort høyttaleren når det kommer gjester.

En fordel med denne julegaven er at også resten av familien får glede av den.

Les vår test av Google Nest Wifi (på engelsk)

Julegavetips til pappa – Xerox WorkCentre 6515 (Image credit: Image Credit: TechRadar)

Xerox WorkCentre 6515 Avanser laserskriver som gir fantastiske utskrifter Utskriftshastighet: 28 ppm | Papirformat: Opptil A4 | Papirkapasitet: 300 ark | Vekt: 30,7 kg 3 999 kr Les mer hos Dustin home Intuitiv berøringsskjerm Mange funksjoner Ganske langsom Begrenset papirkapasitet

Xerox WorkCentre 6515 har spesifikasjoner og funksjoner som nærmest passe til alle hardtarbeidende ferde, og ikke minst dem som har hjemmekontor. Utskriftshastigheten er kanskje ikke den høyeste, men den konsekvent høye kvaliteten til utskriftene er imponerende. Berøringsskjermens intuitive brukergrensesnitt gir pappa hurtig adgang til mengder av funksjoner, deriblant dobbeltsidig skanning og flere sikkerhetsfunksjoner. Designet holder høy klasse, og enheten støtter dessuten oppgradering med moduler.

Les vår test av Xerox WorkCentre 6515