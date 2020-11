Julegavetips til henne: de beste teknikkdingsene til kjæresten

Black Friday 2020 (Image credit: Future) Du har vel fått med deg at det snart er Black Friday? Årets store shoppingbegivenhet finner sted 27. november, og er en perfekt anledning til å kjøpe inn julegaver til hele familien. Vi i TechRadar vil følge denne kjøpefesten tett og samle de aller beste tilbudene på ett sted, slik at du raskt og enkelt kan få en god oversikt over alt det beste. Klikk her for å komme til vår Black Friday-side.

Trenger du et julegavetips til kjæresten? Da har du kommet til rett sted.

Julen nærmer seg med stormskritt, og flere har allerede påbegynt julehandelen til sine nære og kjære. Vil du få kjæresten til å føle seg ekstra spesiell i julen? Da finnes det massevis av flotte julegaver å velge mellom, noe de fleste jenter vil bli glade for å få. Det ser ut til at myke pakker er ut og harde pakker in, for teknikkdingser florerer på årets ønskelister. Folk ønsker seg alt fra nye laptoper og mobiler til spillkonsoller og smarthøyttalere.

For å gjøre julehandelen litt enklere for deg har vi satt opp en liste over noen av de beste teknikkdingsene du kan kjøpe til kjæresten, ting som garantert blir en suksess på julaften. På listen finner du blant annet gaver til aktive og treningsinteresserte jenter, laptoper til skole og jobb, et smidig lite kamera som er perfekt til reisebruk og trådløse hodetelefoner som passer ypperlig til kollektivreiser. På listen vår finner du noen av de beste julegaveideene til kjæresten. Kanskje du finner noe som passer, eller i det minste finner inspirasjon.

Her er de beste julegavetipsene til henne.

Vil du gjerne ha flere julegavetips til noen som betyr mye for deg? Da håper vi at noen av våre lister kan hjelpe deg:

Julegavetips til ham

Julegavetips til pappa

Julegavetips til mamma

Julegavetips til hele familien

Julegavetips til barna

Julegavetips til henne – Fitbit Charge 2

Fitbit Charge 2 En av de beste pulsklokkene du får kjøpt Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Nei | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja, via telefonen | Batteritid: 4 dager | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows 399 kr Se tilbud hos Lux-Case.no Nyttig skjerm Behagelig rem Begrensede varsler Ingen GPS

Har du en treningsinteressert kjæreste som liker å holde oversikt over aktivitet og kaloriforbruk? Da kan den flotte Fitbit Charge 2 være en utmerket julepresang. Dette er det beste aktivitetsarmbåndet du får tak i for øyeblikket. Det kan måle en lang rekke ulike aktiviteter som løping utendørs, vektløfting, spaserturer og mye mer. Det kan dessuten kobles til GPS via mobilen. Det finnes i flere flotte farger, og er svært populært.

Les vår test av av Fitbit Charge 2.

Julegavetips til henne – Samsung Galaxy S20 (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S20 Grunnmodellen i Samsungs nyeste Galaxy-serie – med støtte for 5G Slippdato: Mai 2020 | Vekt: 164 g | Mål: 151,7 x 69 x 7,9 mm | OS: Android | Skjerm: 6,2" | Oppløsning: 1 440 x 2 960 | Prosessor: Exynos 990 | RAM: 12 GB | Lagringsplass: 64 eller 128 GB | Batteri: 4 000 mAh | Baksidekamera: 12 + 64 + 12 MP | Frontkamera: 10 MP 2 315 kr Se tilbud hos Proshop.no Lovande kameraoppdatering Beste Samsungskjermen hittill Rask nedlasting med 5G Ikke den beste telefonen i S20-serien En viss prisøkning

Trenger kjæresten din en ny mobil? Tidligere har vi anbefalt Samsung Galaxy S9, ettersom det er en mindre omfangsrik mobil som passer for dem med mindre hender, men nå har Samsung sluppet sin nye Galaxy-serie, som nok er enda mer fristende.

For mange kjøpere blir Samsungs Galaxy S20 den første 5G-telefonen de eier. Den leveres med et kamera på 64 megapiksler, 3x optisk og 30x digital zoom. Sammenlignet med S10 utgjør den et stort skritt fremover, men den har også høyere pris, og overgås dessuten kraftig av modellene Galaxy S20 Plus og S20 Ultra.

Les vår test av Samsung Galaxy S20.

Julegavetips til henne – Acer Switch 3

Acer Switch 3 Et godt alternativ til Microsoft Surface. Prosessor: Intel Pentium Quad Core N4200 | Grafikkort: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 GB | Skjerm: 12,2" (1920 x 1200) IPS LCD | Lagringsplass: 64 GB Utmerket maskinvare Enestående skjerm Beskjeden lydkvalitet Ikke spesielt velegnet for spill

Denne laptopen gir utrolig mye for pengene, og den er en perfekt julepresang som egner seg godt både til fritidsbruk og i arbeidet. Det absolutt beste med denne laptopen er dens allsidighet, ettersom skjermen også kan kobles fri og benyttes som nettbrett. Det er ikke den kraftigste bærbare datamaskinen på markedet, men den fungerer utmerket til for eksempel skolearbeid og aktivitet på sosiale medier.

Les vår test av Acer Switch 3 .

Julegavetips til henne – Sony WH-1000XM4 (Image credit: Sony)

Sony WH-1000XM4 Er Sony WH-1000XM4 de beste hodetelefonene noensinne? Akustisk design: Lukket | Vekt: 22 g | Kabellengde: 1,5 meter | Frekvensområde: 4-40.000 Hz | Membran: Ikke oppgitt | Høyttalerelement: Ikke oppgitt | Følsomhet: Ikke oppgitt | Impedans: Inaktiv, 16 ohm - aktiv, 47 ohm | Batteritid: Opptil 30 timer | Trådløs rekkevidde: 10 meter | NFC: Ja Forbedret støyreduksjon DSEE Extreme lydoppskalering Flerpunktsparing Automatisk spill-/pausefunksjon og bedret samtalekvalitet Ingen større designforandringer Ikke vanntette Samtalekvaliteten kan fortsatt bli bedre Sang kan pause musikken

Sony WH-1000XM4 byr på overlegen støyreduksjon og overraskende god lydkvalitet, alt i en lett og komfortabelt utformet innpakning. Selv om de ikke designmessig skiller seg vesentlig fra sine forgjengere, hjelper det med en rekke nye funksjoner, som blant annet flerpunktparing, DSEE Extreme-oppskalering, forbedret samtalekvalitet og en automatisk spill-/pausefunksjon med innebygget sensor. Alt dette gjør at WH-1000XM4 fortjener posisjonen som verdens beste hodetelefoner i 2020.

Les hele vår test av Sony WH-1000XM4 .

Julegavetips til henne – Canon PowerShot SX730 HS

Canon PowerShot SX730 HS Stor zoom i slank innpakning Sensor: 1/2.3", 20.3 MP | Objektiv: 24-960 mm, f/3.3-6.9 | Skjerm: 3.0" vinklet skjerm, 922 000 punkter | Søker: Nei | Seriemodus: 5,9 fps | Video: 1080p | Brukernivå: Nybegynner/middels 3 563 kr Se tilbud hos CDON Fantastisk zoom Stabil konstruksjonskvalitet Ingen søker LCD ikke berøringsfølsom

Selv om de fleste av dagens mobiltelefoner tar helt utmerkede bilder, vil mange likevel ha et kamera for å få det lille ekstra. Mange kameraer kan imidlertid være store og klumpete, og de fleste har vent seg til mobilenes utrolige bærbarhet. Dette lille og smidige kameraet byr på det beste av to verdener, ettersom det både er vakkert og behagelig å bruke og tar virkelig gode bilder. Det er perfekt å ta med seg til arrangementer som for eksempel festivaler eller på neste utenlandsreise.

Les hele vår test av Canon PowerShot SX730 HS.

Vil du gjerne ha flere julegavetips til noen som betyr mye for deg? Da håper vi at noen av våre lister kan hjelpe deg:

Julegavetips til ham

Julegavetips til pappa

Julegavetips til mamma

Julegavetips til hele familien

Julegavetips til barna