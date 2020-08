«Fortnite» har plutselig forsvunnet fra App Store og Google Play – dette er årsaken

«Fortnite» har plutselig forsvunnet fra Apples App Store. Offisielt skal årsaken være at spillet bryter med butikkreglene (se Apples offisielle uttalelse nedenfor), fordi spillet introduserte en direkte betalingsløsning inni selve appen for å omgå den berømte andelen (på 30 %) Apple tar via App Store.



Tidligere i dag annonserte Epic Games at spillere nå kunne kjøpe såkalte V-bucks, valutaen inni selve «Fortnite», direkte fra iOS- og Android-apper (til og med med 20 % rabatt – en pris Epic hevder at vil være den nye normalen, så lenge man kjøper direkte fra Epic.)



I løpet av timer ble spillet tatt bort fra App Store uten noen forklaring.



Oppdatering: «Fortnite»-appen har nå også offisielt blitt fjernet fra Google Play Store.

Og bare timer etter dette hadde Epic Games levert et søksmål i retning Apple, med et uttalt mål om å ta for seg Apples «anti-konkurranse-tvang og monopolistiske praksis» når det gjelder markedene for programvare-distribusjon. Med andre ord App Store.

Oppdatering 2: Ja, Epic har levert et separat søksmål med adresse Google – men har ikke publisert det ennå.



Det er opplagt at Epic ventet på Apples forutsigbare handlinger, og har hatt den legale responsen klar i bakhånd – men spillgiganten hadde ingen planer om å la kampen foregå kun på innsiden av en rettssal. Epic publiserte også en YouTube-video, som lignet svært mye på Apples egne (svært berømte) Superbowl-reklame fra (og ved navn) 1984, men der den ikoniske hammerkastende heltinnen har blitt byttet ut med «Fortnite»-karakterer som kaster seriens velkjente enhjørning-øks inn i en skjerm istedenfor. En skjerm som for øvrig viser en fyr med et eple-hode («Storebror», en referanse til Orwells ikoniske roman) som snakker endeløst om kontroll. Subtile greier, med andre ord.

Selvfølgelig var det heller ikke slik at Epic satt og ventet på at folk skulle oppdage YouTube-videoen: Selskapet spilte av snutten inne i «Fortnite»-spillet, litt på samme måte som spill-konsertene som har blitt fremført inne i spillet det siste året.

Apropos, klart i bakhånd: Epic har satt opp en separat FAQ (ofte stilte spørsmål), der de forteller tilhengere av «Fortnite»på iOS hvem som har skyld i at spillet nå forsvinner fra App Store, hva Epic gjør med saken, og naturligvis, hvilken hashtag spillere bør bruke når de klager på situasjonen.



FAQ-siden er likevel hjelpsom på den måten at den forklarer at «Fortnite» fortsatt kan spilles på iOS hvis man hadde lastet ned spillet fra før av – men siden nytt innhold krever en oppdatering som må lastes ned fra App Store, kommer ikke spillere kunne oppleve noe fra «Fornite Chapter 2 – Season 4» når den starter, hvilket burde skje før august er omme.

Apples svar

Apple har frigjort en kunngjøring til media, som beint frem sier at Epics handlinger bryter med retningslinjene til App Store, regler som gjelder for alle utviklere som bruker plattformen.

«I dag tok Epic Games et beklagelig steg i å bryte med retningslinjene til App Store, som gjelder likt for alle utviklere, og er designet slik at butikken skal være trygg for våre brukere. Som et resultat har 'Fortnite'-appen blitt fjernet fra butikken. Epic slo på en funksjonalitet i appen som verken var testet eller godkjent av Apple, og de gjorde dette ene og alene for å bryte reglene til App Store som gjelder betalinger fra inne i apper, disse gjelder for alle utviklere som selger digitale varer eller tjenester. Epic har hatt apper på App Store i over ti år, og har dratt nytte av App Store-økosystemet – inkludert dens verktøy, testingen og distribusjonen som Apple gir til alle utviklere. Epic har tidligere fritt sagt seg enig i vilkårene for bruken av App Store, og vi er glade for at de har bygget slik en fremgangsrik forretning i App Store. Det at jakten på fortjeneste nå gjør at de prøver å drive gjennom en spesialavtale forandrer ikke på det faktum at disse vilkårene gjør at alle utviklere stiller likt, og gjør at butikken er trygg for alle brukere. Vi kommer på alle måter å prøve å jobbe sammen med Epic for å løse disse bruddene på retningslinjene, slik at de igjen kan ha 'Fortnite' på App Store»

Epic med bredside skutt fra Fortnite-appen

Hele bruduljen startet med en enkelt avgjørelse foretatt av Epic, vedrørende at spillere skulle få lov til å kjøpe V-bucks direkte fra Epic istedenfor via App Store, og dermed slippe unna de 30 prosentene Apple tar fra alt som selges via plattformen. Tidligere la Epic til et alternativ nummer to for å kjøpe direkte fra Epic, inne i «Fortnite», i et område der man kan kjøpe V-bucks – og denne valgmuligheten er en hel del billigere. Her ser man hvordan det ser ut:

Epic var enda mer rett på sak i pressemeldingen som annonserte den nye betalingsløsningen: «Per nå, når man bruker Apple og Googles betalingsløsninger, tar Apple og Google en avgift på 30 %, og priskuttet på opptil 20 % teller ikke.»



Det er ganske opplagt hvilket valg Epic forventet spillere å ta, selv om selskapet nevnte i forbifarten at de kan komme til å senke prisen på App Store/Play Store V-bucks i fremtiden: «Hvis Apple eller Google senker avgiftene på betalinger i fremtiden kommer Epic til å videreføre denne rabatten til deg.»

Videreføring av rabatten

Det å «videreføre rabatten» er vinklingen Epic har brukt når de skal forsøke å forklare forandringen, og viser også til dette i sin FAQ (som ble publisert på forhånd), der de forklarer hvorfor selskapet introduserte muligheten til å betale direkte: «Ved å tilby en alternativ betalingsløsning tilbyr vi ikke bare større valgfrihet, men vi kan også videreføre det vi sparer tilbake til spillerne.»



FAQ-området bedyrer også at direkte betalinger til selskapet er trygt, og er ikke spesielt subtilt når det forteller om at andre selskapers apper, eksempelvis fra Amazon, Grubhub, Best Buy og Uber, har fått lov av Apple til å bedrive handel gjennom appen. Hvorfor får ikke «Fortnite» lov, spør Epic retorisk: «Vi mener at alle utviklere fritt burde kunne ta i bruk direkte betalinger i alle apper.»

Uavhengig av hva Apple synes om saken implementerte Epic en direkte betalingsløsning, og utfordret med det Apple, og selskapet har respondert som forventet – ved å fjerne appen fra App Store. Nøyaktig det samme ble gjort med Hey, en e-posttjeneste fra Basecamp som tillot kjøp fra innad i appen – og selv om de to selskapene kom til en enighet var resultatet en del merkelige kompromisser, som eksempelvis at kunder ble gitt en gratis test i 14 dager, fra inne i iOS-appen, som så måtte overføres til en annen konto som allerede var betalt for.



Apple er kjent for å være ganske bryske når de forsvarer at de tar en andel på 30 % ved alle kjøp i App Store – prosentandelen faller til 15 % for abonnement som pågår over ett år. Selv om App Store har gjort mye for å renske opp i sikkerheten til programvaren som eksisterer på plattformen på de 12 årene siden det hele åpnet i 2008, er likevel de tretti prosentene noe utviklere fortsatt henger seg opp i, særlig siden andre app-butikker har lagt seg på et billigere nivå – Epic har for eksempel vært veldig kry av at Epic Store bare tar tolv prosent.

Selv om Epic har størrelsen og ressursene til å utfordre Apple på måter som mindre utviklere ikke har er det også slik at selskapet ikke har vært så flinke til å stå på krava tidligere, for eksempel når de gav opp og la ut spillet på Googles plattform (som tar 20 % av inntektene), etter å ha hatt spillet som en egen ekstern nedlasting på Android-telefoner i 18 måneder.



Om det er Apple eller Epic som gir seg først gjenstår å se – men for øyeblikket er «Fortnite» oppe og går på Google Play, med direkte betaling inne i appen, noe som er et godt utgangspunkt for spillgiganten.