Fortnite: Det beste gaming-utstyret for å bli verdensmester (ifølge Nyhrox)

Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen (17) vant tidenes første Fortnite-VM i Duos-disiplinen. Hans makker var østerrikske David «Aqua» Wang. De to splittet en pengepremie på 3 millioner dollar (cirka 26 millioner kroner). I etterkant skilte duoen lag. Nyhrox bor nå i Tønsberg og satser hardt på esport. Re videregående skole har tilrettelagt for satsingen, noe som betyr at Nyhrox kun er på skolen to dager i uka, men at skolegangen vil ta et år ekstra å fullføre.