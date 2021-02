Elektronikkbransjens årsresultater: Gaming og strømming var favorittene i 2020

Det har vært knyttet stor spenning til hvordan elektronikksalget artet seg i det meget spesielle året 2020. Grunnet den pågående koronapandemien har salget av varer i alle segmenter vært preget av motsetninger, svingninger, tapere og vinnere. Enkelte har dratt nytte av nye forbrukervaner, mens andre har hatt det vanskelig.

Bransjeorganisasjonen Elektronikkbransjen bringer heldigvis gode nyheter for norske elektronikkforretninger: Det overordnede bildet er svært positivt – 2020 ble et rekordår for salg av elektronikk. Mye på grunn av en enorm fremgang i segmenter som gaming og hjemmekontor. Resultatet i 2020 ble en økning i totalomsetningen på nærmere 18 prosent.

«Vi så et løft i salget allerede i starten av pandemien, og en ny bølge da det ble klart at hjemmejobbing og -skole ville bli noe som varer lenge. Mange som startet hjemmejobbingen på kjøkkenbordet, oppdaget raskt at det ikke var holdbart i lengden og investerte i kontorutstyr», sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Det var imidlertid ikke bare arbeid nordmenn bedrev i hjemmet i 2020, salget av bærbare PC-er i forbrukermarkedet steg også i året som var, og endte opp med en økning på 15 prosent i forhold til 2019.

«Tilbakemeldingen fra produsentene er at de kunne ha solgt enda flere maskiner, men den voldsomme globale etterspørselen ga problemer med leveransene. I tillegg har nordmenn lagt mer penger i maskinene de kjøper, og den største prosentvise veksten er i premiumsegmentene [laptoper over 10 000 kroner]», sier Ottemo.

Det er dermed liten tvil om at mange valgte gaming-PC-en som en bidragsyter til hjemmeunderholdningen i 2020. Ikke bare kjøpte vi maskiner som taklet kontorarbeid, men vi slo også til med dyrere gaming-varianter som kunne holde kjedsomheten en armlengde unna.

Større, færre, bedre

En trend som stadig fortsetter er tendensen vi nordboere har til å vente med storinnkjøpene, og at vi går for kvalitet når vi først handler. Størrelsene og prisene på både TV-er og mobiltelefoner vokser, og når det gjelder sistnevnte venter vi i snitt over 2,5 år før vi skifter ut smarttelefonen, og da bytter vi gjerne ut den inneværende med en toppmodell. Noe av årsaken til dette kan være den generelle økningen i pris i premiumsegmentet – en retning som ikke ser ut til å avta.

Vi omgir oss med stadig større skjermer. Folkemodellen innen TV begynner sakte men sikkert å bevege seg fra 55 tommer (fra 33,9 prosent markedsandel i 2019 til 31,9 prosent i 2020) til 65 tommer (25,7 prosent til 26,8) – men vi kjøper også langt flere 50-tommere, noe som kan tyde på at vi har behov for flere TV-er i hjemmet nå som vi bruker såpass mye tid innomhus.

Bilde 1 av 2 Nordmenn beveger seg mot 65 tommer (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 2 av 2 Disney+ og Amazon Prime Video stjeler markedsandeler (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Strømmesuksess

Lanseringen av Disney+ i fjor høst har fått store ringvirkninger for markedsandelene til de etablerte aktørene i Norge. Både Netflix og HBO, de tradisjonelt største tjenestene, har en markant nedgang, mens nykommerne Disney+ og Amazon Prime Video på kun noen måneder har kapret nesten 30 % av norske brukere.

Totalt sett er likevel bildet at nordmenn i 2020, naturlig nok, strømmet mer enn tidligere. Andelen abonnenter har økte fra 72 prosent i 2019 til 77 prosent i 2020.

Blant segmentene som fikk et hardt år var, naturlig nok, wearables og bluetooth-høyttalere, hvilket man kan håpe på stiger i tiden fremover mot en sommer vi i større grad kan nyte i parker og friluft sammen med våre nærmeste.