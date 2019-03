Denne smartskjermen fra Mui er en berøringsfølsom treplanke

Veksten i markedet for smarthusprodukter er spennende, men det hadde ikke vært like gøy hvis ikke vi fikk se spennende designløsninger som komplementerer teknologien. Derfor er det spennende å se produkter som dette fra Mui – nemlig en smartskjerm i tre.

Skjermen ser altså ut som en trekplanke, men den kan vise innhold på overflaten og den er i tillegg berøringsfølsom.

Dermed kan den vise informasjon og berøringsfunksjoner som en termostat, klokke, værinformasjonn, dimmerkontroll til lysene dine, tekstbaserte meldinger og til og med gi tilgang til stemmebeskjeder.

Mui-skjermen er også utstyrt med støtte for Google Assistant, men du kan velge å motta svar som tekst på skjermen i stedet for lyd.

Det kan være at du må vente en stund før du kan få tak i dette produktet – de skal begynne å sende ut varer i september, men da i første omgang til de som har støttet Kickstarter-kampanjen deres – men hvis bare er starten på hva Mui har å tilbyd så ser vi for oss en spennende fremtid for smarte hjem.

Stil i sentrum

Vi følger selvfølgelig godt med på de store aktørene som Samsung og LG her på CES, men ofte er noen av de største høydepunktet de små men innovative løsningene for hjemmeelektronikkmarkedet.

Smarte høyttalere som Amazon Echo og Google Home har svart på etterspørselen etter stiligere produkter, og ved siden av å være tilskudd til det smarte hjemmet ditt så blir de også en del av interiøret.

Kilde: Engadget