Black Friday: Prisene økes før det store salget

Omtrent en fjerdedel av alle produktene i markedet for netthandel fikk økte priser i løpet av oktober. Mer enn en tiendepart av alle varene har fått en prisøkning på over 10 prosent i forkant av årets store salgsfest Black Friday og Black Week, melder E24 (Åpnes i ny fane).

Dette er ikke nødvendigvis helt innenfor lovens rammer. Det råder en generell prisvekst i samfunnet i disse tider, og det er helt i orden å sette opp priser, selv om forbrukerne ikke nødvendigvis setter så stor pris på akkurat dette.

Problemet oppstår når prisene settes ned igjen kort tid etter. Dette omtales som falske tilbud. I 2021 ble 10,2 prosent (Åpnes i ny fane) av alle varene satt opp i pris i løpet av oktober og november, før de ble senket igjen i forbindelse med Black Friday og Black Week.

Thomas Iversen, forbrukerjurist og seniorrådgiver i Forbrukerrådet (Åpnes i ny fane), uttalte til Nettavisen (Åpnes i ny fane) at «En tommelfingerregel er at varen må vært solgt til ordinær pris i seks uker før den kommer på salg». Han uttaler videre at «Det er ikke lov å justere prisen opp rett før Black Friday, for å deretter sett den ned igjen for å lage supersalg».

I Forbrukertilsynets veiledning om prismarkedsføring (Åpnes i ny fane) står det blant annet at «For å unngå at salgsmarkedsføring med henvisning til førpris blir villedende, må førprisen være reell». Dette betyr blant annet at det er et krav om at «det som hovedregel er den laveste førprisen som tilbyderen har brukt i perioden før salget som skal tas i betraktning og at varen må ha vært solgt til den oppgitte førprisen».

Internasjonale elektronikk-priser i 2021 (Image credit: Adobe)

Sjekk selv!

Forbrukere som oppdager det de opplever som gode tilbud i forbindelse med Black Friday og Black Week, oppfordres til å sjekke prisutviklingen selv ved bruk av verktøy som Prisjakt (Åpnes i ny fane) og Prisguiden (Åpnes i ny fane). Da er det enkelt å oppdage om prisene har vært satt opp kort tid før de ble satt ned igjen. Falke tilbud er det bare å styre unna!

Forbrukerrådets Thomas Iversen sier til Nettavisen (Åpnes i ny fane) at «Du sparer heller ingen penger på å kjøpe noe bare fordi det er på salg. Tenk over om du trenger produktet, og sjekk på nett om det faktisk er et godt tilbud».

Forbrukerrådet har selv i en artikkel omtalt (Åpnes i ny fane) den store kjøpefesten som «Black Fraud Day». De har noen enkle og konkrete tips til alle forbrukere som ønsker å gjøre et kupp:

Gjør nettsøk for å se om førprisen stemmer.

Sjekk om selgeren er seriøs og har kontaktinformasjon.

Skjekk returmuligheten. Hvilke bytterettigheter har du?

Husk at du har angrerett også ved kjøp på nettet.

Sjekk totalprisen. Frakt kan være dyrt.

Ikke stress. Det kommer nye kampanjer med nye tilbud.

(Image credit: Shutterstock)

Bøtelegging

Ved brudd på markedsføringsloven, kan forhandlerne ilegges straffegebyrer. Forbukertilsynet følger prisutviklingen og tilbudene nøye. I 2019 og 2020 kom de i brevs form med påpekninger av brudd, mens de i 2021 reagerte enda skarpere på overtrampene de oppdaget.

Etter Black Week i 2021 ble de tre netthandelbutikkene Bli Vakker, Blush og Coverbrands ilagt rekordstore gebyrer (Åpnes i ny fane). Forbukertilsynet forteller at «Bli Vakker må betale et gebyr på fire millioner kroner for å ha brutt loven under sin Black Friday-markedsføring. Blush må betale to millioner kroner, mens Coverbrands må betale én million kroner».

Og ikke nok med denne sviende bøtelegging. Ved gjentatte overtredelser fra de samme aktørene, vil de «kunne få nye og høyere gebyrer». Seksjonssjef Marit Evensen i Forbrukertilsynet uttaler til Nettavisen at «Vi håper at vedtakene har hatt en allmennpreventiv effekt utover akkurat disse tre aktørene. For at forbrukerne ikke skal bli villedet er det viktig at førprisene er reelle».

Vi forbrukere har alt å tjene på at alle forhandlerne tar dette til seg, slik at vi kan bli møtt med faktisk priser og tilbud når vi er ute på nettet eller i butikken for å handle.