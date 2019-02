Billigere 5G-telefoner vil dukke opp tidlig i 2020

Vi kan regne med at prisgunstige 5G-telefoner vil dukke opp fra tidlig 2020, etter at Qualcomm annonserte sin tredjegenerasjons 5G-brikke under MWC 2019.

Denne uken har de første 5G-telefonene blir vist frem, og de har alle en ting felles – de er flaggskip. Det betyr at de er utstyrt med en typisk flaggskip-pris som plasserer dem utenfor rekkevidde for mange forbrukere.

Qualcomms nye Snapdragon-brikke med integrert 5G – den første til å tilby dette – vil gjøre det mulig å produsere billigere telefoner med denne teknologien.

Brikkesettet vil bli tilgjengelig for produsentene i andre kvartal 2019, og Samsung har allerede bekreftet at de skal bruke det i kommende telefoner.

Det er nok ikke lenge før det begynner å dukke opp 5G-telefoner på vår liste over de beste mobilene akkurat nå

5G til alle

Håpet er at denne brikken skal bidra til å fremme 5G-utbredelsen verden over, og samtidig fremskynde utbyggingen av 5G-nett så flere får tilgang til høyere hastigheter.

