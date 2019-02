Edulliset 5G-puhelimet saapuvat alkuvuodesta 2020

Qualcommin tänään julkaisema 5G-suoritin viittaisi siihen, että ensimmäiset edulliset 5G-puhelimet saapuvat todennäköisesti alkuvuodesta 2020.

Näimme ensimmäiset suuren mittakaavan 5G-mallit jo viime viikolla, mutta toistaiseksi kaikki tiedossa olevat 5G-puhelimet ovat lippulaivoja. Kohtuuhintaista puhelinta etsivä joutuu siis odottamaan pidempään.

Qualcomm haluaa kuitenkin muuttaa tämän, sillä valmistaja julkaisi uuden Snapdragon-suorittimen, jossa on sisäänrakennettu 5G-modeemi. Kyseessä on ensimmäinen kerta maailmassa, kun 5G-tekniikka on saatu integroitua suorittimeen.

Puhelinvalmistajat pääsevät käsiksi innovatiiviseen Snpadragon-suorittimeen tämän vuoden toisesta vuosineljänneksestä alkaen, ja Samsung on jo vahvistanut käyttävänsä suoritinta omissa tulevissa malleissaan.

5G:tä kaikille

Toiveena on tuoda 5G-tekniikka suuren yleisön saataville maailmanlaajuisesti. Puhelinvalmistajat uskovat operaattoreiden siirtyvän 5G-verkkoihin odotettua nopeammin, joten käyttäjät pääsevät luultavasti käsiksi nopeampiin verkkoyhteyksiin pikemmin kuin uskoimmekaan.

