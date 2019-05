Apple lover å si fra før de gjør iPhonen din tregere

I 2017 innrømte Apple at de begrenser ytelsen til elder iPhone-modeller som iPhone 6 og iPhone 7, og forklaringen er at det skal optimalisere batteriytelsen. Nå lover imidlertid selskapet at de skal gi folk beskjed før de gjør det.

Det britiske forbrukertilsynet UK Competitions and Markets Authority (CMA) annonserer nå i en pressemelding at Apple har gått med på å informere iPhone-brukere når en planlagt oppdatering skal redusere ytelsen til en av deres enheter.

Det betyr at du som bruker får valget mellom å installere oppdateringen og leve med lavere ytelse, eller overse den og leve med gammel programvare.

Greit å vite

Den opprinnelige skandalen oppstod fordi brukernee ikke fikk vite at Apple gjorde telefonene deres tregere. Mange sende også telefonene sine inn til reparasjon, fordi de trodde det var noe galt med dem.

Hvis Apple informerer brukerne om at en oppdatering vil gjøre telefonen tregere så vil folk vite hva de går til, og dermed slipper selskapet å få fullt funksjonelle telefoner inn til reparasjon.

Mange bruker fortsatt gamle iPhone-telefoner, og tross at ytelsen kanskje er litt lavere så er de fortsatt fullt brukbare, så en slik gjennomsiktighet fra Apple vil gagne både selskapet og brukerne.