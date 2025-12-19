OnePlus Watch Lite har landet – og derfor kan den være den beste OnePlus-smartklokken hittil

OnePlus har lansert OnePlus Watch Lite

Den er lett, tynn og rimelig

Kom i norske butikker 17. desember

OnePlus sa tidligere at OnePlus Watch Lite var på vei, og nå er den rimelige bærbare klokken offisiell: den leveres i én enkelt størrelse på 45 mm, med opptil 10 dagers batteritid og en 1,46-tommers skjerm som når opptil 3000 nits med maksimal lysstyrke.

Det overstiger den maksimale lysstyrken på 2200 nits til OnePlus Watch 3, og en annen viktig grunn til at du kanskje vil velge Lite-modellen er prisen. Tilgjengeligheten er begrenset internasjonalt, men klokken er i skrivende stund tilgjengelig i Norge for 2 190 kroner.

Med alle spesifikasjonene, funksjonene og prisene tatt i betraktning, kan dette være den beste smartklokken OnePlus har gitt ut hittil – selv om vi må teste den for å være sikre. Den finnes i i to farger, enten Black Steel eller Silver Steel.

En annen forskjell fra OnePlus Watch 3 er at du ikke får Googles Wear OS-programvare her. I stedet har vi OxygenOS Watch 7.1-operativsystemet utviklet av OnePlus, med et enkelt og greit utseende.

Design og sporing

Klokken kan spore mer enn 100 typer treningsøkter (Image credit: OnePlus)

Når det gjelder design, er det definitivt umiskjennelige OnePlus Watch 3-detaljer her – inkludert den roterende kronen og sensoren på høyre side av dekselet. Sensoren driver den 60 sekunder lange helsesjekken vi har sett på tidligere smartklokker fra OnePlus.

Det er imidlertid viktig å merke seg at OnePlus Watch Lite er tynnere og lettere enn modellen som kom forut, som navnet antyder. Det er en bonus hvis du skal bruke den til å spore trening og søvn.

Apropos aktivitetssporing, klokken er i stand til å holde oversikt over puls, blodoksygen og over 100 treningstyper. Den har en IP68-klassifisering for vanntetthet og støvtetthet, og kan brukes mens du svømmer. Sistnevnte er takket være en 5 ATM-klassifisering som tilsvarer en dybde på 50 meter.

En annen bemerkelsesverdig funksjon: OnePlus Watch Lite kan kobles til iPhones så vel som Android-enheter, så den er et alternativ til de beste Apple Watch-modellene. Foruten klokken har OnePlus også lansert nettbrettet OnePlus Pad Go 2 og mobiltelefonen OnePlus 15R.

