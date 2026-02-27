Huawei Watch GT Runner 2 er her – ny løpeklokke som sikter direkte mot Garmins toppmodeller

Ny dedikert løpeklokke fra Huawei, oppfølgeren til 2021-modellen

Ny antennearkitektur gir opptil 3,5 ganger bedre posisjonsnøyaktighet

Intelligent maratonmodus med veilednings- og treningsplaner

Norsk pris på 4 699 SEK, salgsstart 23. mars

Huawei lanserte sin første Runner-modell i 2021, men det har vært stille siden den gang – frem til nå. Selskapet har avduket sin splitter nye dedikerte løpeklokke, Watch GT Runner 2, som markerer en klar tilbakekomst til løpesegmentet og sikter seg inn mot etablerte alternativer som Garmin Forerunner 970.

Fokus på GPS-presisjon og seriøs løpetrening

Huawei posisjonerer klokken som en direkte konkurrent til modeller som Coros PacePro og hevder at klokken deres har bedre nøyaktighet langs testruter både i bymiljøer og på banen, ifølge interne tester. Dette er mulig takket være en ny «Avansert 3D Floating Antenna Architecture», som selskapet sier finner satellittsignaler raskere og leverer opptil 3,5 ganger bedre ytelse enn forrige generasjon. Det blir spennende å se hvor godt disse påstandene holder mål i praksis når TechRadar-teamet vårt tester klokken.

Watch GT Runner 2 er tydelig rettet mot løpere. Den har blant annet en intelligent maratonmodus som skal hjelpe både nybegynnere og mer erfarne løpere mot sitt første maratonløp eller en ny personlig rekord. Dette inkluderer blant annet:

Maratontester og løpssimuleringer

Påminnelser om hydrering og ernæring

Personlig trener direkte på klokken

Treningsforslag og individuelle mål

Klokken kan også lage treningsplaner for komplementær styrketrening for å forbedre løpeformen din.

Etter hver økt får du omfattende statistikk – inkludert puls, intensitet, løpekraft, høyde, bakkekontakttid, restitusjonstid, treningsbelastning, vertikal bevegelse og kaloriforbrenning – samt analyse av fremgang og forbedringsområder.

(Image credit: Amanda Westberg)

Lav vekt til tross for metallkonstruksjon

Selve klokken er bygget utelukkende av titan i luftfartskvalitet og er beskyttet av Kunlun-glass. Det interessante er at hele klokkehuset er laget av titan, ikke bare rammen, mens glasset skal være tynnere og lettere enn safirglass for å holde vekten nede. Kunlun-glass er også en veldig slitesterk type glass som brukes på selskapets flaggskip-mobiltelefoner.

Resultatet er en vekt på 43,5 gram inkludert lenken – som faktisk er lettere enn flere lignende modeller fra Garmin. Klokken er også litt tynnere og bruker en ny AirDry Woven Strap som skal puste 25 % bedre enn forrige generasjon.

Batteritid og smartfunksjoner

Huawei hevder å ha opptil 14 dagers batterilevetid ved lett bruk eller rundt 32 timer med utendørs GPS-trening, noe som er på nivå med alternativer fra Coros og overgår batteritiden til Forerunner 970- og Forerunner 570-modellene (som tilbyr henholdsvis 21 og 14 timer i GPS-modus).

Klokken fungerer med apper som Komoot, Intervals.icu, Kotch, RacePace og Huawei Health. I tillegg til løpefunksjonene finnes det også klassiske smartklokkefunksjoner som samtaler, musikkontroll og diverse helseinnsikt.

(Image credit: Huawei)

Huawei Watch GT Runner 2 legges ut for salg 23. mars og får en veiledende utsalgspris på 4 699 kroner i Norge. Den kommer i tre farger: blå med en gradient som endres fra lys til mørk, hvit med en gradient som endres til lilla og oransje, og en svart versjon.

Med andre ord er dette Huaweis tydeligste forsøk hittil på å ta Garmins løpeklokker på alvor – og hvis GPS-presisjonen lever opp til løftet, kan den bli en uvanlig interessant konkurrent i løpeverdenen i år.