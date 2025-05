Huawei lanserer nye smartklokker med avansert helseteknologi og stilig design

Lanseringen fant sted 15. mai.

Klokkene har fått en ny helsesensor.

Huawei har nettopp avduket to nye smartklokkeserier under sin Innovative Product Launch 2025 i Berlin. Lanseringen markerer 10-årsjubileet for selskapets smartklokkeserie. Den nye Huawei Watch 5- og Huawei Watch Fit 4-serien markerer et nytt skritt mot mer intelligente og motebevisste bærbare enheter. Den nye Watch 5 introduserer blant annet den banebrytende X-TAP-teknologien, som gir mer presise målinger og nye måter å samhandle med klokken på. Klokkene kombinerer avansert helsemåling, smarte interaksjoner og et raffinert design.

Huawei er en av verdens største produsenter av wearables og har investert tungt i å integrere teknologi, helse og estetikk de siste årene. Med lanseringen av Huawei Watch 5 og Watch Fit 4 utvider selskapet sortimentet sitt med to ulike orienteringer: en klokke fokusert på luksus og interaktivitet – og en som prioriterer sportsprestasjoner og utendørsaktiviteter.

(Image credit: Huawei)

Huawei Watch 5: Fingertuppmåling og intuitive bevegelser

Watch 5-serien lanseres i to størrelser – 42 mm og 46 mm – og har et banebrytende helsesystem kalt X-TAP. Denne teknologien kombinerer oksygenmetning i blodet, puls og trykkfølsomme interaksjoner via en sensor på fingertuppen i stedet for håndleddet, noe Huawei hevder vil gi mer nøyaktige resultater.

Klokken støtter også intuitive bevegelser som «Double Slide» og «Double Tap», som lar deg kontrollere ting som samtaler, musikk og kameraet uten å berøre skjermen – en funksjon som er spesielt nyttig under trening eller på kjøkkenet.

Designet er inspirert av verdensrommets grense – Kármán-linjen – og er tilgjengelig i eksklusive versjoner i Sand Gold, Beige og Purple. Materialvalget inkluderer 904L rustfritt stål og titan, og skjermen er dekket med safirglass.

(Image credit: Huawei)

Huawei Watch Fit 4: Lett klokke med fokus på sport og utendørsbruk

Watch Fit 4-serien består av to modeller: FIT 4 og FIT 4 Pro. Begge modellene veier under 31 gram og har et rektangulært design. Pro-versjonen er utstyrt med safirglass, titanramme og opptil 3000 nits lysstyrke – noe som gjør den lesbar selv i direkte sollys.

Klokken er designet for sport og utendørs bruk og inkluderer funksjoner som barometer, høydemåler, profesjonell terrengløping, GPS-basert golfanalyse med tilgang til over 15 000 baner og fridykking ned til 40 meter med sanntidsdata.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Med TruSense-systemet lover Huawei raskere og mer nøyaktige helsedata, inkludert pulsvariabilitet (HRV), søvnovervåking og pusteanalyse under søvn. Pro-modellen har også innebygd EKG-måling.

Pris og tilgjengelighet

Begge seriene er være tilgjengelige i hele Norden fra 15. mai:

Huawei Watch 5 har en anbefalt pris fra 5 499 kroner.

Huawei Watch Fit 4 har en anbefalt pris fra 1 999 kroner.

Huawei Watch Fit 4 Pro har en anbefalt pris fra 3 299 kroner.

Mer informasjon finner du på Huaweis nettside:

consumer.huawei.com/no