Huawei lancerer nye smartwatches med avanceret sundhedsteknologi og stilfuldt design

Huawei har lanceret to nye smartwatches den 15. maj

Virksomheden urene kommer med en ny sundhedssensor

Huawei har netop præsenteret to nye smartwatch-serier ved sit Innovative Product Launch 2025 i Berlin. Urene markerer tiåret for deres smartwatch-serie. Den nye HUAWEI WATCH 5 og HUAWEI WATCH FIT 4-serie markerer endnu et skridt i retningen af mere intelligente og modebevidste wearables. Med det nye WATCH 5 introduceres blandt andet den banebrydende X-TAP-teknologi, som giver mere præcise målinger og nye måder at interagere med uret på. Urene kombinerer avanceret sundhedsovervågning, smarte interaktioner og et forfinet design.

Huawei er blandt verdens største producenter af wearables og har de seneste år satset massivt på integrationen mellem teknologi, sundhed og æstetik. Med lanceringen af HUAWEI WATCH 5 og HUAWEI WATCH FIT 4 udvider virksomheden sit sortiment med to forskellige retninger: ét ur med fokus på luksus og interaktion – og ét med vægt på sportspræstation og outdoor-aktiviteter.

(Image credit: Huawei)

HUAWEI WATCH 5: Fingertip-måling og intuitive bevægelser

WATCH 5-serien lanceres i to størrelser – 42 mm og 46 mm – og bringer et banebrydende sundhedssystem med sig kaldet X-TAP. Teknologien kombinerer måling af blodets iltmætning, hjerterytme og trykfølsomme interaktioner via en sensor på fingerspidsen i stedet for håndleddet, hvilket ifølge Huawei skal give mere præcise resultater.

Uret understøtter desuden intuitive bevægelser som "Double Slide" og "Double Tap", der gør det muligt at styre f.eks. opkald, musik og kamera uden at røre skærmen direkte – en funktion, der især er praktisk under træning eller i køkkenet.

Designet er inspireret af grænsen til rummet – Kármán-linjen – og fås i eksklusive udgaver i Sand Gold, Beige og Purple. Materialevalget inkluderer 904L rustfrit stål og titanium, og skærmen er dækket af safirglas.

(Image credit: Huawei)

HUAWEI WATCH FIT 4: Outdoor og sportsfokuseret letvægtsur

WATCH FIT 4-serien består af to modeller: FIT 4 og FIT 4 Pro. Begge modeller vejer under 31 gram og har et rektangulært design. Pro-versionen er udstyret med safirglas, titaniumramme og op til 3000 nits lysstyrke – hvilket gør den læsbar selv i direkte sol.

Uret er målrettet sports- og outdoor-brugere med funktioner som barometer, højdemåling, professionel trail running, GPS-baseret golfanalyse med adgang til over 15.000 baner og fri-dykning ned til 40 meter med realtidsdata.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Med TruSense-systemet lover Huawei hurtigere og mere præcise sundhedsdata, herunder hjertevariabilitet (HRV), søvnovervågning og vejrtrækningsanalyse under søvn. Pro-modellen har også indbygget EKG-måling.

Pris og tilgængelighed

Begge serier bliver tilgængelige i hele Norden fra den 15. maj:

HUAWEI WATCH 5 (Beige 42 mm): 4.099 kroner

HUAWEI WATCH 5 (Black 46 mm): 3.399 kroner

HUAWEI WATCH 5 (Silver 46 mm): 4.799 kroner

HUAWEI WATCH FIT 4: 1.299 kroner

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: 2.199 kroner

Yderligere information findes på Huaweis danske hjemmeside: consumer.huawei.com/dk