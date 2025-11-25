Garmin Fenix 8 vs Apple Watch Ultra 3 – her er den jeg ville kjøpt på Black Friday

Garmin Fenix ​​8 og Apple Watch Ultra 3 er henholdsvis Garmins og Apples premium adventure-klokker. Begge har nøyaktig GPS og kraftige navigasjonsfunksjoner, avansert treningssporing som gir en mengde nyttige målinger og smarte livsstilsfunksjoner.

Jeg har testet begge disse enhetene, sammen med dusinvis av andre treningsmålere, og kan bekrefte at begge klokkene er førsteklasses. Jeg ga Garmin Fenix 8 fem stjerner og Apple Watch Ultra 3 fire og en halv stjerne, men en halv stjerne mindre i vurdering forteller ikke hele historien.

Nedenfor skal jeg gå gjennom hva jeg synes om de to premiumklokkene, hvilke funksjoner som er viktigst for meg, og hvilken jeg ville kjøpt på Black Friday. Vi starter med å se på spesifikasjonene:

Garmin Fenix 8 vs Apple Watch Ultra 3: Spesifikasjoner

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Apple Watch Ultra 3 Garmin Fenix 8 Pris (veiledende) 10 990 kroner 12 949 kroner Størrelser 49 mm 43 mm, 47 mm, 51 mm Berøringsskjerm Ja, LTP3 OLED Ja, AMOLED Batteritid Opptil 42 timer Opptil 48 dager Lagring 64 GB 32 GB Høyytaler/mikrofon Ja Ja Operativsystem watchOS 26 Garmin OS Kompatibel med iPhone Android, iPhone Dykkemodus? Ja Ja

Umiddelbart er det noen klare fordeler Fenix ​​har i forhold til Apple Watch Ultra 3. For det første fungerer den med både iPhone- og Android-enheter: den trenger bare Garmin Connect-appen for å fungere, og du kan installere den på hvilken som helst telefon. Apple Watch Ultra 3 krever en iPhone.

Batteritid er et annet viktig poeng. De største og kraftigste Fenix-modellene varer i opptil 48 dager, mens Apple Watch Ultra 3 har en gjennomsnittlig utholdenhet på rundt 42 timer. Det er en stor fordel for Fenix: løpere kan gjøre batterikrevende GPS-treninger, og turgåere kan gå på flerdagers fotturer utenfor nettet i dagevis uten å gå tom for strøm. Fenix-brukere trenger rett og slett ikke å tenke på lading så ofte.

(Image credit: Future)

Men da har vi ennå ikke tatt for oss den utrolige kraften til watchOS 26, Apples operativsystem, som er milevis foran Garmins eget operativsystem. Den er silkemyk å bruke og kan til og med styres eksternt takket være bevegelseskontroller og en «løft-for-å-snakke»-tilkobling til Siri, Apples stemmeassistent.

Apple Watch Ultra 3 er sømløs og intuitiv å bruke med en iPhone, med mange smarte AI-funksjoner og et smörgåsbord av tredjepartsapper. Skjermen er også lysere og klarere enn Garmins.

Det er også en diskusjon om nøyaktighet: da jeg testet Garmins Elevate V5 pulsmåler mot sensoren i Apple Watch Ultra 3, med en brystmontert pulsmåler som referanse, var Apples litt mer nøyaktig.

(Image credit: Future)

Men Garmin har for mange kvalitetsforbedrende funksjoner til at jeg kan ignorere dem. Jeg er ikke akkurat en som drar på campingtur utenfor nettet i dagevis, men jeg hater å lade klokken annenhver dag, og det er deilig å ikke måtte tenke på det.

Jeg elsker de enkle tingene Garmins økosystem tilbyr, som å kunne følge et kart over løpeturen min rett i Treningsappen. På Apple Watch Ultra 3 måtte jeg bytte mellom to apper og la Treningsappen kjøre i bakgrunnen. Jeg brukte Fenix ​​8s LED-lommelykt, separat fra skjermen, ganske ofte under kveldstreninger, og den er betydelig mer batterieffektiv enn Ultra 3s skjermbaserte lommelyktmodus.

Apple Watch Ultra 3 er en fenomenal klokke, men Garmin Fenix ​​8 er den jeg ville kjøpt.

(Image credit: Future / Matt Evans)

Garmin Fenix 8 vs Apple Watch Ultra 3: Black Friday-deals

Lanseringsprisen på Garmin Fenix ​​8 er 12 949 kroner, som er høyere enn Apple Watch Ultra 3 på 10 990 kroner, så ved første øyekast er Apple Watch Ultra 3 billigere. Det er imidlertid verdt å merke seg at prisene varierer noe avhengig av hvilken størrelse og hvilket remalternativ du velger på klokkene, mens Fenix ​​8 har klart å falle noe i pris siden lanseringen.

I skrivende stund er det et par rabatter på Garmin Fenix ​​8 som presser prisen ned til rundt 8 990 kroner, mens det er få, om noen, rabatter på Apple Watch Ultra 3. Dette er imidlertid ikke spesielt overraskende med tanke på at Apple Watch Ultra 3 først ble lansert i september, mens Fenix ​​8 kom ut på slutten av fjoråret. Siden Garmin-klokken er litt eldre, er det ganske forventet å se flere rabatter på den modellen.

Etter en rask sammenligning av de to modellene og med prisene i tankene, vil jeg si at hvis du klarer å finne en Garmin Fenix ​​8 for under 8000, burde du hoppe på den uten å nøle.

Black Friday-tilbud på smartklokker

Det er ganske mange tilbud på Fenix ​​8 og Ultra 3 akkurat nå, men heldigvis er det mange andre treningsklokker som har fått fine rabatter under Black Friday. Nedenfor har vi inkludert de beste Black Friday-tilbudene på smartklokker som har dukket opp så langt.

35% rabatt Garmin Quatix 7 | 7 399 kr 4 790 kr hos marineshop.no

Spara 2 609 kroner: En premium-GPS-klocka med avancerade funktioner för båtägare och friluftsliv, perfekt för dig som vill ha kartor, marina funktioner och lång batteritid i ett robust paket.

22% rabatt Apple Watch SE (2023) 40 mm | 3 190 kr 2 490 kr hos Komplett

Spar 700 kroner: Rimelig innstegsmodell for Apple Watch-familien med de viktigste funksjonene, perfekt for de som ønsker en Apple Watch uten å måtte bruke for mye penger.

40 % rabatt Huawei Watch Fit 4 Pro | 3 290 kr 1 990 kr hos Komplett



Spar 1 300 kroner: En stilig treningsklokke med AMOLED-skjerm og smarte helsefunksjoner, perfekt for de som ønsker å holde oversikt over treningen sin med stil.

43 % rabatt Huawei Watch GT 5 Pro | 4 890 kr 2 890 kr hos Komplett

Spar 2 000 kroner: En premiumklokke med keramisk chassis og avansert GPS, perfekt for friluftsbrukere og helseentusiaster.