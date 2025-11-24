Garmin Fenix 8 vs Apple Watch Ultra 3 – här är den jag skulle köpa under Black Friday

Garmin Fenix 8 och Apple Watch Ultra 3 är Garmins respektive Apples premiumklockor för äventyr. Båda har exakt GPS och kraftfulla navigationsfunktioner, avancerad träningsspårning som ger mängder av användbara mätvärden samt smarta livsstilsfunktioner.

Jag har testat båda dessa enheter, tillsammans med dussintals andra träningsenheter, och kan bekräfta att båda klockorna är på absolut toppnivå. Jag gav Garmin Fenix 8 fem stjärnor och Apple Watch Ultra 3 fyra och en halv stjärna, men en halv stjärna mindre i betyg berättar inte hela historien.

Här nedanför går jag igenom hur jag resonerar kring de två premiumklockorna, vilka funktioner som är viktigast för mig och vilken jag själv skulle köpa under Black Friday. Vi börjar med att titta på specifikationerna:

Garmin Fenix 8 vs Apple Watch Ultra 3: specifikationer

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Apple Watch Ultra 3 Garmin Fenix 8 Pris 9 995 kronor 10 899 kronor Storlekar 49mm 43mm, 47mm, 51mm Pekskärm Ja, LTP3 OLED Ja, AMOLED Batteritid Upp till 42 timmar Upp till 48 dagar Lagring 64GB 32GB Högtalare/mic Ja Ja Operativsystem watchOS 26 Garmin OS Kompatibel med iPhone Android, iPhone Dykläge? Ja Ja

Direkt ser du att det finns några tydliga fördelar som Fenix har över Apple Watch Ultra 3. För det första fungerar den med både iPhone och Android-enheter: den behöver bara Garmin Connect-appen för att fungera och den kan du installera på vilken telefon som helst. Apple Watch Ultra 3 kräver en iPhone.

Batteritiden är en annan stor punkt. De största och mest kraftfulla Fenix-modellerna håller upp till 48 dagar, medan Apple Watch Ultra 3 ligger på runt 42 timmar i snitt. Det är en enorm fördel för Fenix: löpare kan göra batterikrävande GPS-pass och vandrare kan ge sig ut på flerdagsturer off-grid i flera dagar utan att få slut på ström. Fenix-användare behöver helt enkelt inte tänka särskilt ofta på att ladda.

Det bortser dock från den otroliga kraften i watchOS 26, Apples operativsystem, som ligger mil före Garmins eget OS. Det är silkeslent att använda och kan till och med styras på distans tack vare gestkontroller och en raise-to-speak-koppling till Siri, Apples röstassistent.

Apple Watch Ultra 3 är sömlös och intuitiv att använda med en iPhone, med gott om smarta AI-funktioner och ett smörgåsbord av tredjepartsappar. Dess skärm är dessutom ljusare och tydligare än Garmins.

Det finns även ett argument kring noggrannhet: när jag testade Garmins Elevate V5-pulssensor mot sensorn i Apple Watch Ultra 3, med ett bröstmonterat pulsband som referens, var Apples aningen mer exakt.

Men Garmin har för många kvalitetsförbättrande funktioner för att jag ska kunna ignorera dem. Jag är inte direkt någon som campar off-grid i flera dagar, men jag ogillar att ladda min klocka varannan dag och det är skönt att slippa tänka på det.

Jag älskar de enkla sakerna som Garmins ekosystem erbjuder, som att följa en karta över min löprunda direkt i Workout-appen. På Apple Watch Ultra 3 skulle jag behöva växla mellan två appar och låta Workout-appen rulla i bakgrunden. Jag använde Fenix 8:s LED-ficklampa, separat från skärmen, ganska ofta under kvällspass och den är betydligt mer batterisnål än Ultra 3:s skärmbaserade ficklampsläge.

Apple Watch Ultra 3 är en fenomenal klocka, men Garmin Fenix 8 är den jag skulle köpa.

Garmin Fenix 8 vs Apple Watch Ultra 3: Black Friday-deals

Lanseringspriset för Garmin Fenix 8 ligger på 10 899 kronor, vilket är högre än det för Apple Watch Ultra 3 på 9 995 kronor, så vid första anblick är Apple Watch Ultra 3 billigare. Värt att notera är dock att priserna skiljer sig lite beroende på vilken storlek och vilket armbandsalternativ man väljer för klockorna, samtidigt som Fenix 8 har hunnit sjunka en del i pris sedan sin lansering.

I skrivande stund finns det ett par rabatter på Garmin Fenix 8 som pressar ner priset till ungefär 7 700 kronor, medan det finns få, om några, rabatter på Apple Watch Ultra 3. Det är dock inte särskilt konstigt med tanke på att Apple Watch Ultra 3 lanserades först i september, medan Fenix 8 kom ut i slutet av förra året. Eftersom Garmin-klockan är lite äldre är det ganska väntat att se fler rabatter på den modellen.

Efter en snabb jämförelse av de två modellerna och priserna i åtanke, skulle jag säga att om du lyckas hitta en Garmin Fenix 8 till ett pris under 8 000 bör du slå till utan att tveka. Du kan använda dig av prisverktyget här nedanför för att se de bästa priserna på klockorna hos olika återförsäljare just nu.

