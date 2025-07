Fremtidige Apple Watch-modeller kan bruke KI til å oppdage helseproblemer

Apple sier at denne metoden er mer nøyaktig enn tradisjonelle sensorer

Det reiser imidlertid spørsmål om personvernet til dine sensitive helsedata

Det er mye dommedagssnakk rundt kunstig intelligens (KI/AI) akkurat nå, og med rette, men ett område der KI kan ha en enorm positiv innvirkning er helsevesenet, og nå ser det ut til at Apple undersøker om maskinlæring kan forbedre helsemålinger i fremtidige modeller av Apple Watch. Det er ingen garanti for at teknologien vil komme til et ferdig produkt, men hvis den gjør det, kan den endre måten vi håndterer helsen vår på med en smartklokke.

Ideen kommer fra en ny forskningsartikkel publisert av Apples Machine Learning Research-team. Den viser at en ny KI-modell, trent på atferdsdata fra Apple Watch, kan forutsi en rekke helsetilstander. Imponerende nok hevder Apple at modellen kan oppdage disse tilstandene mer nøyaktig enn sensorene som vanligvis finnes i mange av dagens beste smartklokker.

Mens tradisjonelle håndleddsbaserte helsemålinger er avhengige av å samle inn sanntidsdata fra klokkens sensorer, kan KI-modellen i stedet identifisere mønstre i måten du trener, beveger deg og sover på. Den bruker deretter denne informasjonen til å oppdage potensielle problemer med velværet ditt.

Apple sier at KI-modellen deres – kalt Wearable Behavior Model, eller WBM – er spesielt god til å gjenkjenne tegn på graviditet, og når opptil 92 % nøyaktighet når den kombineres med biometriske data. Modellen presterte også sterkt med hensyn til å identifisere statiske helsetilstander – for eksempel om du tar betablokkere – og forbigående helsetilstander som søvnkvalitet.

Kontroverser i vente

KI-modeller har blitt kritisert for hvordan de trenes, og journalister, kunstnere og andre hevder at arbeidet deres har blitt brukt uten tillatelse. Hvordan stemmer Apples sterke fokus på personvern overens med denne typen KI-modell for Apple Watch?

Treningsdataene for modellen ser ut til å komme fra Apples Heart and Movement Study, hvor 160 000 deltakere frivillig delte helsedataene sine via iPhones og Apple Watches. Over 2,5 milliarder timer med data ble brukt til å trene modellen, som ble testet på 57 forskjellige helserelaterte oppgaver.

Det er imidlertid fortsatt store personvernbekymringer knyttet til å kombinere KI og helsedata, spesielt når det gjelder informasjon om graviditet. I en tid der reproduksjonsrettigheter begrenses mange steder, kan ideen om at slik informasjon mates inn i en lukket KI-algoritme – selv om den kommer fra personvernforkjemperen Apple – føles ubehagelig for mange.

Det er fortsatt uklart om eller når Apples AI vil komme til smartklokkene deres, men vi vil følge med på situasjonen og rapportere så snart noe nytt dukker opp.