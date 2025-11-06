macOS Tahoe 26.1 er her – dette er de 5 største nyhetene for Mac-en din

Apple har lansert macOS Tahoe 26.1 for Mac

Oppdateringen bringer med seg nye funksjoner, feilrettinger og sikkerhetsforbedringer

Vi lister opp 5 av de beste nyhetene du får etter oppdateringen

Apple har nettopp lansert macOS 26.1, den første store oppdateringen til macOS Tahoe siden systemet ble lansert i september. Den inkluderer en rekke nye funksjoner og forbedringer, og det er mye å utforske på Mac-en din.

Hvis du vil installere macOS 26.1, start med å sikkerhetskopiere Mac-en din i tilfelle noe går galt. Åpne deretter Systemvalg > Generelt > Programvareoppdatering, vent til Mac-en finner oppdateringen, og klikk deretter på Oppdater nå. Mac-en din kan starte på nytt flere ganger under prosessen. Når alt er ferdig, vil macOS 26.1 kjøre på datamaskinen din.

Nedenfor lister vi opp fem av de mest interessante nye funksjonene i macOS 26.1.

1. Glidebryter til Liquid Glass

(Image credit: Future)

Apples Liquid Glass-design har mildt sagt vært kontroversielt siden det erstattet macOS’ tidligere visuelle stil – de gjennomskinnelige, glasslignende effektene er ikke like populære hos alle. Apple ser ut til å ha notert seg kritikken, ettersom macOS 26.1 nå inkluderer en ny glidebryter som lar deg justere utseendet til Liquid Glass.

Gå til Systemvalg > Utseende, hvor du nå finner en ny meny for Liquid Glass. Her tilbyr Apple to valg: standard, klart utseende eller et tonet alternativ som Apple sier «øker opasiteten til apper og varsler på låseskjermen».

Så hvis du ikke liker standard, gjennomskinnelig utseende til Liquid Glass, finnes det nå en enkel måte å endre det på.

2. Apple Music AutoMix

(Image credit: Matthew Bolton)

På WWDC 2025 annonserte Apple en ny funksjon i Apple Music kalt AutoMix, som lar abonnenter få automatiske og sømløse overganger mellom sanger i musikkbiblioteket sitt.

Med macOS 26.1 kan du nå også bruke AutoMix-funksjonen via AirPlay. Dette betyr at den ikke lenger slutter å virke når du kobler til en AirPlay-enhet, slik at du kan nyte funksjonen med et bredere utvalg av de beste trådløse høyttalerne og enhetene.

3. Forbedret lydkvalitet i FaceTime

(Image credit: Apple)

FaceTime fikk en stor oppdatering med lanseringen av macOS Tahoe, inkludert automatisk oversettelse i sanntid, samtalescreening for ukjente numre og et nytt design. Med macOS 26.1 er lyden ytterligere forbedret.

Apple sier at oppdateringen gir høyere lydkvalitet på svake nettverksforbindelser eller når forbindelsen ikke er optimal. I stedet for hakkete og støyende samtaler, skal lyden nå høres betydelig klarere ut.

4. Forbedret beskyttelse for barnekontoer

(Image credit: Shutterstock)

Det kan være en utfordring å holde barn trygge på nettet, men i macOS 26.1 gjør Apple det litt enklere med en oppdatering av hvordan nettfiltrering fungerer.

Kommunikasjonssikkerhet og nettinnholdsfiltrering er nå aktivert som standard for eksisterende barnekontoer der barnet er mellom 13 og 17 år (alder kan variere etter region). Disse filtrene begrenser tilgangen til innhold for voksne og upassende nettsteder.

Hvis du har dem aktivert fra starten av, sikrer du at barnekontoer alltid er beskyttet, uten at du trenger å slå på noe manuelt – noe som reduserer risikoen for at noe upassende slipper gjennom.

(Image credit: Sora Shimazaki / Pexels)

I tillegg til nye funksjoner inkluderer macOS 26.1 hele 90 sikkerhetsrettinger. Blant annet fikser den sårbarheter i WebKit-motoren som driver Safari, problemer med Apples installasjonsprosess og gjør forbedringer i Finder og flere andre deler av systemet.

Dette viser hvor viktig det er å holde Mac-en oppdatert. Du får ikke bare tilgang til nye funksjoner – du beskytter også datamaskinen mot de nyeste sikkerhetstruslene. Med så mange rettelser i macOS 26.1 er det definitivt verdt å oppdatere med en gang.