macOS Tahoe 26.1 är här – detta är de 5 största nyheterna för din Mac

Apple har släppt macOS Tahoe 26.1 för Mac

Uppdateringen ger nya funktioner, buggfixar och säkerhetsförbättringar

Vi listar 5 av de bästa nyheterna du får efter uppdateringen

Apple har precis släppt macOS 26.1, den första större uppdateringen till macOS Tahoe sedan systemet lanserades i september. Den innehåller en rad nya funktioner och förbättringar, och det finns gott om saker att utforska på din Mac.

Om du vill installera macOS 26.1, börja med att säkerhetskopiera din Mac i fall något skulle gå fel. Öppna sedan Systeminställningar > Allmänt > Programuppdatering, vänta tills din Mac hittar uppdateringen och klicka därefter på Uppdatera nu. Din Mac kan starta om flera gånger under processen. När allt är klart körs macOS 26.1 på din dator.

Här nedanför listar vi fem av de mest intressanta nyheterna i macOS 26.1.

1. Reglage för Liquid Glass

Åsikterna kring Apples Liquid Glass-design har varit minst sagt delade sedan den ersatte macOS tidigare visuella stil – de genomskinliga, glasliknande effekterna är inte allas favorit. Apple verkar ha tagit till sig av kritiken, för i macOS 26.1 finns nu ett nytt reglage som låter dig justera hur Liquid Glass ser ut.

Gå till Systeminställningar > Utseende, där du nu hittar en ny meny för Liquid Glass. Här erbjuder Apple två val: det vanliga, klara utseendet eller ett tonat alternativ som enligt Apple “ökar opaciteten i appar och aviseringar på låsskärmen.”

Om du inte gillar det genomskinliga standardutseendet för Liquid Glass, finns det nu alltså ett enkelt sätt att ändra det.

2. Apple Music AutoMix

Vid WWDC 2025 presenterade Apple en ny funktion i Apple Music kallad AutoMix, som låter prenumeranter få automatiska och sömlösa övergångar mellan låtar i sitt musikbibliotek.

Med macOS 26.1 kan du nu använda AutoMix-funktionen även via AirPlay. Det innebär att den inte längre slutar fungera när du ansluter till en AirPlay-enhet, så du kan njuta av funktionen med ett bredare urval av de bästa trådlösa högtalarna och enheterna.

3. Förbättrad ljudkvalitet i FaceTime

FaceTime fick en rejäl uppdatering i samband med lanseringen av macOS Tahoe, inklusive automatisk översättning i realtid, samtalsscreening för okända nummer och en ny design. Med macOS 26.1 förbättras ljudet ytterligare.

Apple säger att uppdateringen levererar högre ljudkvalitet vid svaga nätverksanslutningar eller när uppkopplingen inte är optimal. Istället för hackiga och brusiga samtal ska samtalsljudet nu låta betydligt klarare.

4. Förbättrat skydd för barnkonton

Att hålla barn säkra på nätet kan vara en utmaning, men i macOS 26.1 gör Apple det lite enklare med en uppdatering av hur webbfiltret fungerar.

Kommunikationssäkerhet och webbinnehållsfilter aktiveras nu som standard för befintliga barnkonton där barnets ålder är mellan 13 och 17 år (åldern kan variera beroende på region). Dessa filter begränsar tillgången till vuxeninnehåll och olämpliga webbplatser.

Att ha dem aktiverade från start säkerställer att barnkonton alltid är skyddade, utan att du behöver slå på något manuellt – vilket minskar risken för att något olämpligt slinker igenom.

Förutom nya funktioner innehåller macOS 26.1 hela 90 säkerhetskorrigeringar. Bland annat fixas sårbarheter i WebKit-motorn som driver Safari, problem i Apples installationsprocess, samt förbättringar i Finder och flera andra delar av systemet.

Det här visar hur viktigt det är att hålla din Mac uppdaterad. Du får inte bara tillgång till nya funktioner – du skyddar också din dator mot de senaste säkerhetshoten. Med så många fixar i macOS 26.1 är det helt klart värt att uppdatera direkt.