Apple Vision Pros angivelige støtte for PSVR 2-kontrollere er akkurat det løftet som trengs – og ikke bare til spill

Apple Vision Pro kan snart få støtte for Sonys PSVR 2-kontroller

Ryktene tyder på at Apple og Sony for tiden er i samtaler for å gjøre dette mulig

Fordelene kan strekke seg utover spilling og omfatter også visionOS-apper

Apple Vision Pro har egentlig ikke fått det gjennombruddet teknologigiganten håpet på, og en årsak kan være den svake støtten for spill. Foreløpig må du kontrollere spill utelukkende med hendene og bevegelsene i luften, noe som er langt fra ideelt i spill hvor presisjon og nøyaktighet er avgjørende.

Dette kan imidlertid snart endre seg, ettersom Apple angivelig er i samtaler med Sony for å gjøre deres PlayStation VR2-kontrollere kompatible med Vision Pro. Det ville gi Apple-fans en mye bedre måte å samhandle med spill når de bruker det avanserte virtuelle virkelighetshodesettet (VR).

I sitt nyhetsbrev Power On hevder Bloomberg-journalisten Mark Gurman at Apple og Sony for tiden er i samtaler om å få PlayStation VR2-kontrollerne til å fungere med Vision Pro. De to selskapene planla opprinnelig å kunngjøre nyhetene for «flere uker siden», sier Gurman, men lanseringen har visstnok blitt utsatt for nå.

Hvis Vision Pro-brukere kan koble Sonys PlayStation VR2-kontroller til Apples headset, kan det endelig hjelpe Vision Pro med å konkurrere med noen av de beste VR-headsettene på markedet når det gjelder spillmuligheter. Dette kan løse en av de største utfordringene Apples flaggskipsprodukt står overfor.

Fordeler utover gaming

(Image credit: Apple)

Det er ikke bare Sony Apple forhandler med – Gurman forteller også at Apple har hatt samtaler med spillutviklere om å integrere støtte for Sonys kontrollere i deres Vision Pro-spill.

Mange spill utviklet for Apples headset støtter allerede standard PlayStation- og Xbox-kontrollere, men disse enhetene er designet for vanlig gaming, ikke VR-headset. Å legge til kompatibilitet med PlayStation VR2-kontrollerne vil gi gamere en mye mer VR-vennlig løsning.

Fordelene med å legge til støtte for kontrollere strekker seg imidlertid utover gaming. Takket være den økte presisjonen disse kontrollene tilbyr, vil folk som bruker Vision Pro til presisjonsarbeid – som å redigere bilder og videoer – dra nytte av den nye kontrollmetoden. Gurman påpeker også at Sonys kontrollere kan brukes til å navigere i Apples operativsystem visionOS, som noen brukere kanskje foretrekker fremfor Apples nåværende metode for øye- og håndsporing.

Komisk nok kunngjorde Sony nylig at PlayStation VR2 vil få støtte for håndsporing, og de skaper dermed et slags speilbilde av det som nå ser ut til å skje med Vision Pro.

Sony har aldri solgt PlayStation VR2-kontrollerne som separate enheter. De har alltid vært en del av PlayStation VR2-hodesettpakken. Dette betyr at Sony må begynne å produsere og levere kontrollerene separat, men Gurman mener dette bare er en «hindre» i prosessen snarere enn et stort problem.

Med arbeidet allerede i gang for å gjøre Sonys kontrollere kompatible med Vision Pro, kan vi snart få en løsning på et av de største problemene med Apples headset. Om dette er nok til å gjøre det til en mainstream-suksess gjenstår imidlertid å se.