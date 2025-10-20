Vinnerbildet i Årets naturfotograf 2025 ble tatt med et elleve år gammelt Nikon speilreflekskamera

Wim van den Heever ble kåret til Wildlife Photographer of The Year 2025 med dette bildet av en brun hyene, tatt i Namibia med et Nikon D810 DSLR-kamera.

Vinnerne av Wildlife Photographer of The Year 2025 er offentliggjort

Vinneren ble tatt med et elleve år gammelt Nikon D810 DSLR-kamera

Canon EOS R5 er det mest populære kameraet blant konkurransedeltakerne

Vinnerne av konkurransen Wildlife Photographer of The Year 2025 er avslørt, og nok en gang er det en rekke utrolige bilder. Den samlede seieren ble tatt av den sørafrikanske fotografen Wim van den Heever, som tok med seg hovedpremien.

Bildet hans viser en surrealistisk scene av en brun hyene som utforsker de forfalne restene av den forlatte gruvebyen Kolmanskop i Namibia, en setting som skaper en nesten dystopisk atmosfære. Van den Heever sier at han jobbet i nesten et tiår for å fange komposisjonen sin av en brun hyene på det perfekte stedet, og tålmodigheten hans betalte seg, slik at han skapte en uhyggelig atmosfære som gjenspeiler naturens evne til å rekolonisere områder som en gang var dominert av menneskelig aktivitet.

Konkurransen «Årets naturfotograf» er en av verdens mest prestisjefylte fotokonkurranser. I år var det et rekordår, med over 60 000 bidrag fra hele verden. Konkurransen er rettet mot naturfotografer med ulike spesialiteter og interesser, og inkluderer flere kategorier som dyreportretter, fugler, virvelløse dyr, urban natur, undervannsfotografering, planter og sopp, naturfotojournalistikk med mer. Oppmerksomme fotografer vil legge merke til en enda mer oppsiktsvekkende detalj; vinnerbildet, som slo tusenvis av andre bidrag, ble tatt med et DSLR-kamera fra fra forrige desennium.

Van den Heever tok sitt mesterverk med et Nikon D810, lansert sommeren 2014, som er nesten gammelt i digital forstand. I en tid med raskt utviklende speilløse kameraer er Van den Heevers prestasjon et bevis på hvor lenge DSLR-kameraer har eksistert. Det viser at bare fordi et kamera mangler de nyeste funksjonene – AI-autofokusmodi, scenegjenkjenning og sporing, og globale elektroniske lukkere for å nevne noen – betyr det ikke at det er utdatert.

DSLR-kameraer er langt fra døde

Nikon D810 var et populært semiprofesjonelt kamera da det ble lansert i 2014. (Image credit: Nikon)

Vinneren av kategorien Young Wildlife Photographer of The Year hadde også det beste bildet tatt med et aldrende Nikon DSLR. Andrea Dominizi fra Italia brukte sitt Nikon D7100 til å ta et nærbilde av en langhornet elefant i Lepini-fjellene. Han kombinerte det med et Tokina 10–17 mm fisheyeobjektiv for en supervidvinkel og en ekstern blits for å gi ekstra fylllys.

I mellomtiden brukte Dennis Stogsdill fra USA en gammel profffavoritt til å fange sitt vinnende bilde i kategorien Pattedyr. Canon EOS 1DX Mark II var hans foretrukne verktøy – et toppmoderne kamerahus som kan ta bilder med 14 bilder per sekund, eller opptil 16 bilder per sekund i Live View-modus. Dette gir mange moderne speilløse kameraer en skikkelig utfordring.

Ellers vant Ralph Pace undervannskategorien med et Nikon D850 i et Nauticam-hus. Dette speilreflekskameraet regnes ofte som et av de beste i sin klasse, og kombinerer høy oppløsning med utmerket ytelse i svakt lys – perfekt for undervannsfotografering.

Selv om speilreflekskameraer beviser at de fortsatt har mye liv igjen i seg, har Canon fortsatt grunn til å feire sitt speilløse RF-fatningssystem. Av alle de høytytende bildene som ble sendt inn til konkurransen, er Canon EOS R5 det mest populære kameraet. Dette er ikke spesielt overraskende, ettersom den originale R5-modellen fikk høye karakterer da vi først anmeldte det, mens etterfølgeren for tiden er rangert som det beste Canon-kameraet.

Dette gir et fascinerende innblikk i hvilken type utstyr naturfotografer vil velge å jobbe med i 2025, og viser at erfarne fotografer holder seg til velprøvd utstyr – enten det ble lansert i løpet av de siste fem årene eller så langt tilbake som det forrige tiåret.