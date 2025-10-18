Den vinnande bilden i Wildlife Photographer of the Year 2025 togs med en elva år gammal Nikon DSLR

Wim van den Heever korades till Wildlife Photographer of The Year 2025 med denna bild av en brun hyena, tagen i Namibia med en Nikon D810 DSLR-kamera

Vinnarna av Wildlife Photographer of The Year 2025 har tillkännagivits

Vinnaren togs med en elva år gammal Nikon D810 DSLR

Canon EOS R5 är den mest populära kameran bland tävlingens deltagare

Vinnarna av Wildlife Photographer of The Year 2025-tävlingen har avslöjats och återigen handlar det om ett gäng otroliga bilder. Den totala vinnaren togs av den sydafrikanske fotografen Wim van den Heever, som kammar hem Grand Prize.

Hans bild visar en overklig scen av en brun hyena som utforskar de förfallna resterna av den övergivna gruvstaden Kolmanskop i Namibia, en miljö som skapar en nästan dystopisk atmosfär. Van den Heever berättar att han arbetade i nästan tio år för att fånga sin komposition av en brun hyena på den perfekta platsen, och hans tålamod lönade sig genom att skapa en spöklik stämning som speglar naturens förmåga att återkolonisera områden som en gång dominerades av mänsklig aktivitet.

Wildlife Photographer of The Year-tävlingen är en av världens mest prestigefyllda fototävlingar. I år blev det ett rekord, med över 60 000 bidrag från hela världen. Tävlingen riktar sig till naturfotografer med olika specialområden och intressen, och innehåller flera kategorier som Djurporträtt, Fåglar, Ryggradslösa djur, Stadsnatur, Undervatten, Växter och svampar, Naturfotojournalistik och fler.

Uppmärksamma fotografer kommer att märka en ännu mer häpnadsväckande detalj; att den vinnande bilden, som slog tusentals andra bidrag, togs med en DSLR-kamera från det förra decenniet. Van den Heever tog sitt mästerverk med en Nikon D810, som lanserades sommaren 2014, vilket i digitala termer är nästan uråldrigt. I en tid av snabbt utvecklande spegellösa kameror är Van den Heevers prestation ett bevis på entusiast-DSLR-kamerors livslängd. Det visar att bara för att en kamera kanske saknar de senaste funktionerna – AI-autofokuslägen, motivigenkänning och spårning, samt globala elektroniska slutare för att nämna några – betyder det inte att den är föråldrad.

DSLR-kameror är långt ifrån döda

Nikon D810 var en populär semiprofessionell kamera när den lanserades 2014. (Image credit: Nikon)

Den totala vinnaren är inte ensam om att ha tagits med en äldre DSLR-modell. Faktum är att de förekommer flitigt i många av årets kategorier.

Vinnaren av ungdomskategorin i tävlingen, Young Wildlife Photographer of The Year, hade också den bästa bilden tagen med en åldrande Nikon DSLR-kamera. Andrea Dominizi från Italien använde sin Nikon D7100 för att ta en närbild av en långhorning i området Lepini-bergen. Han kombinerade den med ett Tokina 10–17mm fisheye-objektiv för en supervidvinkel och en extern blixt för att ge extra fyllnadsljus.

Samtidigt använde Dennis Stogsdill från USA en gammal professionell favorit för att ta sin vinnande bild i kategorin Däggdjur. Canon EOS 1DX Mark II var hans val av verktyg – ett toppklassat kamerahus som klarar serietagningar på 14 bilder per sekund, eller upp till 16 bilder per sekund i Live View-läge. Det ger många moderna spegellösa kameror en rejäl utmaning.

På annat håll vann Ralph Pace undervattenskategorin med en Nikon D850 i ett Nauticam-hus. Denna DSLR anses ofta vara en av de bästa modellerna i sitt slag, med en kombination av hög upplösning och utmärkt prestanda i svagt ljus – perfekt för fotografering under vatten.

Även om DSLR-kameror visar att de fortfarande har gott om liv kvar, har Canon fortfarande anledning att fira sitt spegellösa RF-fästesystem. Av alla högpresterande bilder som skickades in till tävlingen är det Canon EOS R5 som förekommer oftast, vilket gör den till den mest populära kameran. Det är inte särskilt förvånande, eftersom den ursprungliga R5-modellen fick höga betyg när vi först recenserade den, medan dess efterträdare för närvarande rankas som den bästa Canon-kameran.

Detta ger en fascinerande inblick i vilken typ av utrustning naturfotografer väljer att arbeta med 2025, och visar att erfarna fotografer håller fast vid beprövad utrustning – oavsett om den släpptes de senaste fem åren eller så långt tillbaka som det förra decenniet.