Apple lanserer endelig AirPods Max 2, med alle funksjonene vi har savnet

AirPods Max 2 kan bestilles 25. mars for 6 490 kroner.

Ny H2-brikke gir massevis av smarte funksjoner og «1,5 ganger» bedre støydemping.

Det er en ny forsterker for forbedret lydkvalitet.

Apple har endelig annonsert AirPods Max 2, litt over fem år etter lanseringen av de første AirPods Max i desember 2020.

Den nye modellen vil være tilgjengelig for bestilling 25. mars for 6 490 kroner, og Apple lover levering fra «tidlig neste måned», som betyr april 2026.

AirPods Max 2 inkluderer Apples H2-hodetelefonbrikke, den samme som i AirPods Pro 3, pluss en ny «høydynamisk forsterker» som skal gi forbedret lyd.

H2-brikken betyr at en rekke nye funksjoner kommer til denne modellen, inkludert Adaptive Audio, slik at Transparency-modus kan justere seg selv for å blokkere unødvendige lyder; Conversation Awareness slik at hodetelefonene kan slippe inn lyd hvis du begynner å snakke med noen; og Loud Sound Reduction og Personalized Volume for å beskytte hørselen din og for å holde lydprofilen slik du liker den.

Det er nå Live Translation som et alternativ, der AirPods vil sende en oversatt versjon av det noen sier til deg inn i ørene dine hvis det er på et støttet språk; Stemmeisolering for å forbedre samtalekvaliteten når det er mye støy rundt deg; og «lydopptak i studiokvalitet» rett fra hodetelefonenes mikrofoner.

Du kan nå svare på bestemte ting Siri sier til deg med et nikk eller en hoderisting, og du kan nå kontrollere iPhone-kameraet ditt ved hjelp av Digital Crown – noe Nothing nettopp har lagt til med Nothing Headphone (a)-modellen i mellomklassen.

Apple sier også at den aktive støyreduksjonen nå er «opptil 1,5 ganger mer effektiv enn forrige generasjon» – og da vi nylig testet de originale AirPods Max på nytt mot resten av de beste støyreduserende hodetelefonene, fant vi ut at de fortsatt holdt seg veldig bra, så de kunne havnet helt i toppen av listen her.

Apple har ikke sagt om det er noen endringer i lyddriverne i AirPods Max 2, men sier at det er en «ny HDR-forsterker» med mål om å levere samme type lydsignatur som de forrige AirPods Max, men «renere».

Lydsignaturen til de originale AirPods Max var alltid et av de mer nøytrale alternativene blant de vanlige hodetelefonmerkene, selv om Sony nylig har beveget seg i den retningen med Sony WH-1000MX6, så det blir interessant å se hvor godt Apple har opprettholdt dette.

AirPods Max har alltid gjort en god jobb med å tilby en naturlig og ekspansiv lyd, så hvis Apple virkelig har lagt til en oppgradering til «renheten», kan dette være svært avslørende, avhengig av hvordan de håndterer forskjellige kilder.

Når det gjelder det, er det – skuffende, men ikke overraskende – fortsatt ingen nyheter om noen form for støtte for trådløs lyd med høyere oppløsning her, men det er støtte for 24-bit/48kHz høyoppløselig lyd tilgjengelig via USB-C, noe TechRadars lydredaktør prøvde i oppdateringen av den eldre generasjonen og virkelig digget. Som før er det ingen ren 3,5 mm hodetelefonkontakt – du trenger en USB-C-adapter.

Apple sier at de vil ha lavere trådløs latens når du spiller i spillmodus på kompatible Apple-enheter.

De lover 20 timers lyttetid, med romlig lyd og aktiv støydemping aktivert, noe som er ganske skuffende. Vi forventer egentlig 30 timer som et minimum i disse dager (selv om vi forventer mer enn det tallet hvis du har slått av romlig lyd).

Designet ser ikke ut til å ha endret seg i det hele tatt, selv om Apple har en historie med å i det stille rekonstruere ting som ser ut til å være de samme som forrige generasjon, så det er subtile endringer som ikke er åpenbare før vi prøver dem.

Det er verdt å merke seg, og igjen skuffende, at de ikke har gått ned i vekt. Faktisk er de 1,4 g tyngre enn originalen med sine 386,2 g.

Og ja, de kommer fortsatt med det lille Smart-etuiet (som noen i teamet kaller «AirPods-BH-en») for reisebruk.

De er tilgjengelige i fargene Midnight, Starlight, Blue, Purple og Orange, og vi er i det minste glad for at de beholdt et fint utvalg av fargetoner tilgjengelig for den nye versjonen – selv om favoritten min alltid var den grønne, som ser ut til å ha forsvunnet.