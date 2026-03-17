Apple lanserar äntligen AirPods Max 2 – med funktionerna från AirPods Pro som saknats, plus “bättre aktiv brusreducering och förbättrad ljudkvalitet”

AirPods Max 2 går att förbeställa från 25 mars för 6 495 kronor

Nytt H2-chip ger en rad smarta funktioner och “1,5 gånger” bättre brusreducering

Ny förstärkare ska ge förbättrad ljudkvalitet

Apple har nu till slut presenterat AirPods Max 2, drygt fem år efter att originalet AirPods Max lanserades i december 2020. Den nya modellen går att beställa från 25 mars för 6 495 kronor och släpps i början av april.

AirPods Max 2 får Apples H2-chip för hörlurar, samma som i AirPods Pro 3, tillsammans med en ny “high dynamic range amplifier” för förbättrat ljud.

H2-chippet innebär att ett gäng nya funktioner hittar hit, inklusive Adaptive Audio, där transparensläget kan anpassa sig och blockera vissa onödiga ljud; Conversation Awareness, där hörlurarna släpper in ljud om du börjar prata med någon; samt Loud Sound Reduction och Personalized Volume för att skydda din hörsel och anpassa ljudprofilen efter dina preferenser.

Det finns nu även Live Translation som ett alternativ, där AirPods kan spela upp en översatt version av vad någon säger direkt i dina öron om språket stöds. Du får också Voice Isolation för bättre samtalskvalitet i bullriga miljöer och “studio-quality audio recording” direkt via hörlurarnas mikrofoner.

Du kan nu svara på vissa saker som Siri säger genom att nicka eller skaka på huvudet och det går även att styra kameran på din iPhone med Digital Crown – något Nothing nyligen lade till i sina mellanklasshörlurar Nothing Headphone (a).

Apple säger också att den aktiva brusreduceringen nu är “upp till 1,5 gånger mer effektiv än tidigare generation”. När vi nyligen testade om originalet AirPods Max mot andra av de bästa brusreducerande hörlurarna stod de sig fortfarande väldigt bra, så de kan mycket väl hamna i toppskiktet direkt här.

Apple har inte sagt om det skett några förändringar i själva högtalarelementen i AirPods Max 2, men nämner en “ny high dynamic range amplifier” med målet att leverera samma ljudprofil som tidigare, men “renare”.

Originalet AirPods Max hade alltid en av de mer neutrala ljudprofilerna bland stora hörlurstillverkare, även om Sony rört sig i den riktningen på senare tid med Sony WH-1000XM6. Det blir därför intressant att se hur väl Apple lyckats behålla detta.

AirPods Max har alltid varit väldigt bra på att leverera ett naturligt och brett ljud och om Apple verkligen har förbättrat “renheten” kan de bli ännu mer avslöjande beroende på hur de hanterar olika ljudkällor.

När det gäller ljudformat finns det – tyvärr men inte oväntat – fortfarande inget stöd för trådlöst ljud i högre upplösning. Däremot finns stöd för Hi-Res Audio i 24-bit/48kHz via USB-C, något TechRadars ljudredaktör testade i en uppdatering av den tidigare modellen och verkligen gillade. Precis som tidigare saknas ett 3,5 mm hörlursuttag, så du behöver en USB-C-adapter.

Apple säger också att trådlös latens ska vara lägre i Game Mode på kompatibla Apple-enheter.

Batteritiden uppges vara 20 timmar med rumsligt ljud och aktiv brusreducering aktiverat, vilket känns något svagt. Vi förväntar oss snarare minst 30 timmar i dag (även om vi räknar med bättre batteritid om du stänger av rumsligt ljud).

Designen verkar i stort sett oförändrad, men Apple har en historik av att göra små interna förbättringar utan att det syns på utsidan, så det kan finnas subtila förändringar som märks först vid test.

Det är också värt att notera – och återigen lite tråkigt – att de inte blivit lättare. Faktum är att de väger 386,2 gram, vilket är 1,4 gram mer än originalet.

Och ja, de levereras fortfarande med det lilla Smart Case (som vissa i teamet kallar “AirPods-bh:n”) för transport.

De finns i färgerna midnatt, stjärnglans, blå, lila och orange och vi är åtminstone glada att Apple behållit ett brett färgutbud – även om den gröna varianten, verkar ha försvunnit.