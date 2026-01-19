Har du dumpet Sonos-høyttaleren din? Sørg for at ditt neste kjøp har denne viktige funksjonen

Når du oppgraderer den trådløse høyttaleren din, er det lett å bli opphengt i de mest banebrytende funksjonene, som Spatial Audio, AI-forbedrede stemmeassistenter, HDMI-inngang for hjemmekinolyd og lignende. Men noen ganger er det de enklere funksjonene du virkelig vil savne hvis de ikke er der.

Jeg har testet massevis av trådløse høyttalere i karrieren min, så jeg har hatt min del av erfaring med både funksjonsrike stjerner og nedskalte Wi-Fi-arbeidshester. Samtidig er jeg dypt investert i Apple-økosystemet – jeg bruker iPhone 16 Pro, MacBook Pro, Apple TV og Apple Music. Derfor er det én funksjon som definitivt er en dealbreaker for meg: AirPlay 2.

Så hvis du går utenfor Sonos-økosystemet for første gang og, som meg, heller sterkt mot Apples dingser, la meg forklare hvorfor dette fortsatt er en knallhard funksjon når du velger blant de beste trådløse høyttalerne.

Argumenter for AirPlay

Når man ser på spesifikasjonene til diverse trådløse høyttalere, kan man få inntrykk av at AirPlay 2 nå er standard. Men det er ikke alltid tilfelle. Amazons Echo-serie støtter for eksempel ikke teknologien i det hele tatt, ikke engang den tapsfrie Echo Studio. Og da jeg nylig testet Sonos Era 100 mot WiiM Sound, ble jeg overrasket over at sistnevnte manglet AirPlay 2. Så det er definitivt ikke noe man kan ta for gitt.

Men hvorfor spiller det noen rolle? Vel, av flere grunner.

For det første, mens mange trådløse høyttalere lar deg strømme tapsfri og til og med høyoppløselig lyd direkte fra tjenester som Tidal eller Deezer, kan færre enheter strømme direkte fra Apple Music. Så med mindre du bruker en HomePod eller et Sonos-basert multiromssystem, er AirPlay 2 praktisk talt den eneste måten å nyte tapsfri musikk fra Apple Music trådløst.

Men det handler ikke bare om musikktjenester. En enda større fordel med AirPlay 2 er at den lar deg strømme alle slags lyd trådløst fra Apple-enhetene dine. Lei av flat lyd fra TV-en? Med Apple TV 4K kan du sende lyd trådløst til multiromsystemet ditt. Spiller du Alien: Isolation på din 11-tommers iPad (2025)? Da kan du legge til ekte dybde til det uhyggelige lydsporet ved å koble til en AirPlay-kompatibel høyttaler.

Jeg vet av erfaring hvor fleksibel AirPlay 2 kan være. Jeg strømmer ikke bare musikk og TV-serier fra Apple-enhetene mine, jeg bruker dem også ofte til å lage innhold. Når jeg produserer musikk på min 2017 MacBook Pro, betyr muligheten til å sende lyden til en høyoppløselig høyttaler, som min Cambridge Audio Evo One, at jeg kan høre hvordan det høres ut på en annet enhet – uten bryderiet med ledninger. Den typen fleksibilitet er rett og slett uslåelig, og det å kunne gjøre dette med hvilken som helst lyd fra Apple-enhetene mine er uvurderlig for meg.

Så når du leter etter en ny trådløs høyttaler, er det definitivt verdt å se etter fancy funksjoner som Dolby Atmos eller automatisk romkorrigering. Men hvis du er en Apple-bruker, må du ikke undervurdere AirPlay – det tilfører verdi på mange subtile måter du kanskje ikke engang har tenkt på.