Har du dumpat din Sonos-högtalare? Se till att nästa köp har den här avgörande funktionen

När du uppgraderar din trådlösa högtalare är det lätt att fastna för de mest banbrytande funktionerna som exempelvis Spatial Audio, AI-förstärkta röstassistenter, HDMI-ingång för hemmabioljud och liknande. Men ibland är det de lite enklare funktionerna som du verkligen kommer att sakna om de inte finns där.

Jag har testat mängder av trådlösa högtalare under min karriär, så jag har gott om erfarenhet av både funktionsspäckade stjärnor och avskalade Wi-Fi-arbetshästar. Samtidigt är jag djupt investerad i Apples ekosystem – jag använder iPhone 16 Pro, MacBook Pro, Apple TV och Apple Music. Därför finns det en funktion som för mig är en absolut dealbreaker: AirPlay 2.

Så om du för första gången kliver utanför Sonos ekosystem och, precis som jag, lutar dig tungt mot Apples prylar, låt mig förklara varför detta fortfarande är en killer-funktion när du väljer bland de bästa trådlösa högtalarna.

Argumenten för AirPlay

Tittar du igenom specifikationerna på olika trådlösa högtalare kan du lätt få intrycket att AirPlay 2 numera är standard. Men så är det inte alltid. Amazons Echo-serie stödjer till exempel inte tekniken alls, inte ens den förlustfria Echo Studio. Och när jag nyligen testade Sonos Era 100 mot WiiM Sound blev jag förvånad över att den senare saknade AirPlay 2. Så det är definitivt inget du kan ta för givet.

Men varför spelar det någon roll? Jo, av flera skäl.

För det första: även om många trådlösa högtalare låter dig strömma förlustfritt och till och med högupplöst ljud direkt från tjänster som Tidal eller Deezer, är det färre enheter som kan strömma direkt från Apple Music. Så om du inte använder en HomePod eller ett Sonos-baserat multiroom-system är AirPlay 2 i praktiken det enda sättet att trådlöst njuta av förlustfri musik från Apple Music.

Men det handlar inte bara om musiktjänster. En ännu större fördel med AirPlay 2 är att det låter dig strömma alla typer av ljud trådlöst från dina Apple-enheter. Trött på att TV:n levererar platt ljud? Med Apple TV 4K kan du skicka ljudet trådlöst till ditt multiroom-system. Spelar du Alien: Isolation på din iPad 11-tum (2025)? Då kan du få rejält djup i det kusliga soundtracket genom att koppla upp dig mot en AirPlay-kompatibel högtalare.

Jag vet av egen erfarenhet hur flexibelt AirPlay 2 kan vara. Jag strömmar inte bara musik och TV-serier från mina Apple-enheter, utan använder dem ofta även för att skapa innehåll. När jag producerar musik på min MacBook Pro från 2017 gör möjligheten att skicka ljudet till en högupplöst högtalare, som min Cambridge Audio Evo One, att jag kan höra hur det låter på en annan uppsättning – utan att krångla med kablar. Den typen av flexibilitet går helt enkelt inte att slå, och att jag kan göra detta med vilket ljud som helst från mina Apple-enheter är ovärderligt för mig.

Så när du letar efter en ny trådlös högtalare är det absolut värt att hålla utkik efter tjusiga funktioner som Dolby Atmos eller automatisk rumskorrigering. Men om du är Apple-användare ska du inte underskatta AirPlay – det tillför värde på massor av subtila sätt som du kanske inte ens tänkt på.