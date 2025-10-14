Kameraer i AirPods kan dukke opp så tidlig som i AirPods Pro 4, ifølge ny rapport

Kameraer kan allerede komme til AirPods Pro 4

IR-kameraer skal visstnok støtte noen Apple Intelligence-funksjoner

Inkludering i AirPods 5 og AirPods Max virker usannsynlig

Vi har hørt rykter om AI-drevne AirPods med kameraer i flere måneder nå, og lanseringsdatoen har hoppet frem og tilbake like ofte – 2027! Nei, 2026! Eller kanskje 2027 igjen! Men ifølge en ny rapport ser det ut til at Apple nå har en mer konkret tidslinje, med AirPods Pro 4 – og muligens til og med AirPods 5 – som de første modellene med innebygde kameraer.

Det «muligens» er mye arbeid. Rapporten kommer fra Bloombergs Mark Gurman, som sier at nå som AirPods Pro 3 er lansert, jobber Apple med neste generasjon sammen med en ny H3-brikke som vil støtte nye AI-funksjoner. En del av dette arbeidet sies å inkludere at Apple utforsker ideen om å bygge inn kameraer i øreproppene.

Men får vi AirPods med kameraer neste år?

Det korte svaret er: kanskje.

De første ryktene om kamerautstyrte AirPods dukket opp i 2024, da den kjente analytikeren Ming-Chi Kuo hevdet at infrarøde kameraer ville bli brukt til å lage mer nøyaktig romlig lyd i Vision Pro. Den teorien ble styrket av et Apple-patent som ble oppdaget sommeren etter – selv om Apple, som kjent, registrerer mange patenter som aldri blir virkelighet.

Kuo kom tilbake til temaet året etter og sa at kameraene også ville kunne gjenkjenne bevegelser som kan brukes til å kontrollere apper eller systemfunksjoner. Ifølge Mark Gurman vil kameraene også fungere med Apple Intelligence-funksjoner og være en del av Apples «større plan om å gjøre AirPods om til AI-enheter».

Hvis kameraene faktisk er på vei til neste generasjons AirPods, virker det imidlertid svært usannsynlig at de vil komme til AirPods 5. Den modellen er billigere, og Apple ønsker vanligvis å skille Pro-modellene tydelig fra de rimeligere variantene. Gurman nevner også at Apple sannsynligvis ikke planlegger å legge til pulsmåling i den produktlinjen, noe som gjør kameraer enda mindre sannsynlige.

Det samme gjelder AirPods Max, som ser ut til å befinne seg i en slags mellomting mellom «for populære til å skrote» og «for nisjepregede til å få store investeringer».

Alt peker mot at AirPods Pro 4 blir de første «AI-drevne øreproppene» fra Apple – men selv da føles 2027 som en veldig optimistisk tidslinje. Den første Pro-generasjonen ble utgitt i 2019 og ble erstattet i 2022, mens AirPods Pro 2 varte til 2025. Hvis Apple følger samme mønster, burde vi ikke vente oss en erstatning av AirPods Pro 3 før tidligst 2028.

Så hvis kameraer faktisk er på vei til AirPods, vil det sannsynligvis ta en stund før de dukker opp.