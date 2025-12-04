Je Samsung-telefoon kan je helpen in de strijd tegen advertenties dankzij deze One UI 8.5-upgrade

One UI 8.5 kan inmiddels vrij snel al worden uitgerold naar je Samsung Galaxy-telefoon en wanneer dat gebeurt, is er misschien een nieuwe optie aanwezig waarmee je apps kan aanpakken die je continu blijven vervelen met advertenties via notificaties.

We gokken dat vrijwel niemand het fijn vindt om notificaties te ontvangen die in principe gewoon pure advertenties zijn. Toch is dit waar je bij sommige apps veel mee te maken kan hebben. Een nieuwe feature in One UI 8.5 kan je mogelijk helpen om dit probleem aan te pakken door deze apps automatisch in een diepe slaap te plaatsen.

De leaker @tarunvats33 (via BGR) heeft verschillende details gedeeld over wat voor features in One UI 8.5 geïntroduceerd worden en een van deze features is een optie in het Apparaatonderhoud-gedeelte in de instellingen waarmee je apps kan blokkeren die veel advertenties versturen via notificaties.

One UI 8.5: Device care has added a new feature, 'Block apps with excessive ads.' pic.twitter.com/BS1PNrG6a1December 1, 2025

Aan de hand van de screenshots die we hebben gezien, lijkt het erop dat er twee versies van deze feature beschikbaar zullen zijn. Er is een 'basic blocking'-optie die simpelweg apps zal blokkeren die Samsung al geïdentificeerd heeft als apps die te veel advertenties versturen, plus een 'intelligent blocking'-optie die notificaties op je telefoon zal analyseren om te bepalen welke notificaties advertenties zijn. Vervolgens zal de feature alsnog de apps blokkeren die deze advertenties regelmatig versturen.

De omschrijving geeft aan dat de intelligente optie voor blokkeren mogelijk niet altijd accuraat is in het bepalen of notificaties eigenlijk advertenties zijn of niet.

Hoe dan ook, "blokkeren" betekent hier overigens dat de app in een diepe slaap wordt gestopt. Daardoor kan de app geen notificaties meer versturen en niet meer op de achtergrond blijven draaien. Dit soort apps blijven dus wel gewoon op je apparaat staan en je kan ze nog steeds gewoon handmatig openen als je ze nodig hebt.

Een van de vele handige One UI 8.5-upgrades

Dit klinkt dus wel als een functie die handig kan zijn, zeker als je zelf al eens vaker apps bent tegengekomen die met dit soort notificaties komen. Nou raden we je natuurlijk altijd aan om informatie uit leaks met een korreltje zout te nemen, maar deze bron is wel redelijk betrouwbaar en de screenshots zien er ook realistisch uit. Het lijkt ons dus wel waarschijnlijk dat deze feature inderdaad onderweg is.

Dit is waarschijnlijk niet de enige handige nieuwe feature die we kunnen verwachten in One UI 8.5. Eerdere leaks wezen ook al op geprioriteerde notificaties, antidiefstaltools, een geüpgradede camera-app en meer.

Wanneer we al deze nieuwe features precies kunnen verwachten, is nog niet officieel bekendgemaakt. Wel zou de open bètafase voor One UI 8.5 binnen een paar dagen starten en zou de uiteindelijke versie waarschijnlijk tegelijkertijd met de Samsung Galaxy S26-serie lanceren. Aan de hand van eerdere leaks zou het dan gaan om een lancering ergens tussen januari en maart 2026.