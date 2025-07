Heeft belsimpel zojuist de nieuwe smartphones en smartwatches van Samsung al onthuld?

Eerder deze week kwam ik een advertentie van belsimpel tegen waarin stond dat je je kon aanmelden voor kortingscodes voor Samsungs aankomende smartphones, de opvolgers van de Samsung Galaxy Z Fold 6 en de Samsung Galaxy Z Flip 6.

Omdat ik wel benieuwd was hoeveel korting belsimpel zou aanbieden, heb ik me aangemeld en de mail met kortingscodes kwam zojuist binnen. In die mail stond echter meer informatie over de aankomende Samsung-producten dan ik had verwacht.

In de afbeelding hieronder zie je de mail van belsimpel (zonder de kortingscodes), waarin niet alleen de hoeveelheid korting voor elk product wordt benoemd, maar dus ook echt elk product dat "verwacht" wordt tijdens het aankomende lanceringsevenement van 9 juli, waaronder in ieder geval één onverwacht model.

Drie smartphones en drie smartwatches?

De mail van belsimpel waarin alle "verwachte" smartphones en smartwatches van het Samsung Galaxy Unpacked-evenement van juli 2025 worden genoemd. (Image credit: belsimpel)

Tot nu toe suggereerden de meeste geruchten al dat we in ieder geval een Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7, Samsung Galaxy Watch 8 en Samsung Galaxy Watch 8 Classic konden verwachten bij het volgende Unpacked-evenement.

Nu zien we in dit lijstje van belsimpel echter ook een Galaxy Z Flip 7 FE staan, maar vreemd genoeg ook een Galaxy Watch Ultra. Die Z Flip 7 FE komt niet volledig als een verrassing, omdat we daar al eerder geruchten over hebben gehoord, maar de vermelding van een Galaxy Watch Ultra is wel onverwacht.

We weten niet echt wat we hiervan moeten verwachten. Er kwam vorig jaar namelijk al een Galaxy Watch Ultra uit, dus het zou om een opvolger van dat model kunnen gaan, maar belsimpel heeft het hier niet over de Galaxy Watch Ultra 2, terwijl de namen van de andere toestellen verder wel vrij specifiek zijn.

Over "verwacht" gesproken, belsimpel heeft het, zoals je in de afbeelding hierboven kan zien, dus wel over "de verwachte Galaxy Z Flip 7/Galaxy Z Fold 7/Galaxy Z Flip 7 FE/Galaxy Watch Ultra/Galaxy Watch 8 Classic/Galaxy Watch 8". Dat is misschien vaag genoeg verwoord om te kunnen claimen dat het ook gewoon gebaseerd is op geruchten en leaks, maar het lijkt ons vrij waarschijnlijk dat belsimpel als bekende retailer al wel iets meer weet over de toestellen die Samsung gaat aankondigen, zeker als er ook al kortingsprijzen zijn om te delen.

We zijn dus benieuwd om er komende woensdag achter te komen of dit inderdaad de volledige line-up van nieuwe producten is en om erachter te komen wat deze mogelijk nieuwe versie van de Galaxy Watch Ultra precies inhoudt. Natuurlijk zullen we je op 9 juli dan ook op de hoogte brengen van alle officiële aankondigingen.