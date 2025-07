Gigantische nieuwe leak hint naar flinke upgrades voor Samsung Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7

Gisteren schreven we nog over een aantal onofficiële renders die opnieuw toonden hoe dun de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7 misschien zullen zijn en nu heeft een andere leaker de mogelijke afmetingen van de vouwbare telefoons gedeeld.

Setsuna Digital (via Phone Arena) claimt dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 8,9 mm dik zal zijn wanneer dichtgevouwen en maar 4,2 mm dik wanneer opengevouwen. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy Z Fold 6 is 12,1 mm dik wanneer dichtgevouwen en 5,6 mm dik wanneer opengevouwen.

De Samsung Galaxy Z Flip 7 zou schijnbaar 13,7 mm dik zijn wanneer dichtgevouwen en 6,5 mm dik wanneer opengevouwen, dus dat kan een iets dikker apparaat worden. Die afmetingen maken hem echter wel dunner dan de Samsung Galaxy Z Flip 6, met een dikte van 14,9 mm wanneer dichtgevouwen en 6,9 mm wanneer opengevouwen.

Deze bron claimt verder ook nog dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 215 gram zal wegen (vergeleken met de 239 gram van de Z Fold 6) en dat hij een 8-inch vouwbaar scherm en een 6,5-inch coverscherm zal hebben. Die displays zouden dus ook allebei iets groter zijn dan de displays van zijn voorganger.

Verder zou de nieuwe Fold ook een 200M-hoofdcamera (in plaats van de 50MP-camera op de Z Fold 6), een 10MP-selfiecamera, een "verbeterd 'armor aluminum' frame" en een 'glass-ceramic'-achterkant krijgen. De chip zou hier zogenaamd een "Snapdragon 8" zijn, maar dat betekent waarschijnlijk dus gewoon dat we weer te maken hebben met de Snapdragon 8 Elite die ook in de Samsung Galaxy S25-serie te vinden is.

Van de Fold naar de Flip

(Image credit: Philip Berne / Future)

De Samsung Galaxy Z Flip 7 zou volgens deze leak 188 gram wegen en dat zou hem dus net iets zwaarder maken dan zijn voorganger van 187 gram. Daarnaast krijgt hij blijkbaar een 6,9-inch vouwbaar scherm en een 4,1-inch coverscherm. Die displays zouden dus allebei groter zijn dan de displays van het huidige Flip-model. Vooral het coverscherm wordt flink groter (van 3,4-inch naar 4,1-inch).

Beide displays zouden beschikken over een 120Hz refresh rate en voor het coverscherm zou dat een upgrade zijn. Daarnaast wordt de bezel om het scherm van de Z Flip 7 1,25 mm dik.

Deze bron claimt verder ook nog dat beide displays een maximale helderheid van 2.600 nits kunnen bereiken. Ook dat zou voor het coverscherm weer een upgrade zijn, maar niet voor het binnenste scherm. De batterij zou ook iets groter worden (4.300mAh in plaats van 4.000mAh).

Als deze leak accuraat blijkt te zijn, kunnen beide foldables dus een aantal redelijk indrukwekkende upgrades krijgen. Veel van deze details hebben we inmiddels ook al vaker gehoord, dus de informatie klinkt wel geloofwaardig. Het helpt ook dat deze leaker een goede reputatie heeft.

Dat gezegd hebbende, sommige details komen juist weer niet helemaal overeen met wat we eerder hebben gehoord. Verschillende leakers lijken het bijvoorbeeld niet helemaal eens te zijn over de specifieke afmetingen van de Samsung Galaxy Z Fold 7.

We komen er in ieder geval erg snel achter hoe accuraat deze informatie is, want het volgende Samsung Galaxy Unpacked-evenement vindt plaats op 9 juli. Naar verwachting worden allebei deze foldables tijdens dat evenement onthuld.