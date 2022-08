Wordt er een Apple Watch met een groot, plat scherm onthuld op 7 september?

Apple heeft een lanceringsevenement gepland op 7 september waar we naast de iPhone 14 misschien ook de Apple Watch 8 zullen zien, maar de kans is nu groot dat ook een nieuwe Apple smartwatch zijn opwachting gaat maken.

Een nieuw bericht op Macotakara (opens in new tab) (via MacRumors (opens in new tab)) wijst op het bestaan van een Apple Watch Pro. De wearable zou een grotere behuizing hebben van 47mm, en zou volgens de geruchten ook een platter design hebben dan de standaard Apple Watch.

Dit is niet de eerste keer dat we geruchten over de Apple Watch Pro hebben gehoord, maar dit bewijs is overtuigender dan bij de vorige keren. Een duurzamere behuizing en een langer batterijduur zijn ook al eerder genoemd in verband met deze wearable.

Pro of een robuuste versie?

Er gaan al een tijdje geruchten over een aangepast, platter ontwerp voor de Apple Watch 8, en in eerste instantie werd zelfs getipt dat het zou verschijnen op hetzelfde moment als de Apple Watch 7. Nu lijkt het erop dat dit platte model een exclusief model betreft.

De informatie over het formaat van 47 mm is nieuw. Momenteel kun je een Apple Watch krijgen in de formaten 41 mm en 45 mm, maar er is al veel gesproken over een Apple Watch Rugged Edition. Dit lijkt hetzelfde te zijn als de Apple Watch Pro, en het wordt door sommige bronnen ook wel de Apple Watch Extreme Edition genoemd.

Wat de naam ook wordt, Macotakara verwacht dat Apple een grote show gaat maken van de Apple Watch Pro-onthulling.

Analyse: meer smartwatches

De Apple Watch is duidelijk een succesvol product geweest voor Apple. De techgigant is de grootste verkoper op het gebied van smartwatches, en de opeenvolgende iteraties van het product hebben de functies in de loop der jaren verbeterd en uitgebreid.

Als de geruchten over een Apple Watch Pro (of hoe hij ook mag heten) kloppen, dan lijkt het erop dat Apple iPhone-bezitters nog meer redenen wil geven om een Apple Watch te kopen: 'vind je de standaard-editie niks? Nou, hier is een grotere, robuuste, duurdere versie die je in plaats daarvan kunt kopen.'

Als je kijkt naar de robuuste, outdoor smartwatches die er zijn, met name de uitstekende Garmin-serie , dan valt op dat het een markt is waar Apple nog geen toegang toe heeft. Deze wearables spreken mensen aan die wat serieuzer zijn met hardlopen, wandelen, lopen, fietsen, of wat voor activiteit dan ook.

Hoe duurzaam en robuust de nieuwe Apple smartwatch uiteindelijk zal zijn, valt nog te bezien, maar het kan geen kwaad dat Apple meerdere smartwatches verkoopt.