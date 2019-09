Spotify pakt misbruik familiebundel aan

Spotify is in veel huishoudens inmiddels gemeengoed geworden. Dat is ook niet zo gek, aangezien de familie-abonnementen bijzonder voordelig zijn, zeker wanneer je het vergelijkt met een los abonnement.

Waar een enkel abonnement 10 euro kost, betaal je voor Spotify Family 15 euro en kun je maximaal zes gezinsleden voorzien van reclamevrije beats. Omdat niet elk gezin in Nederland echter behoefte heeft aan een streamingdienst voor muziek, zoeken sommige potentiële gebruikers andere potentiële luisteraars op om samen een familie-abonnement af te sluiten.

Dat is handig, want zo beschik je over dezelfde voordelen als een regulier Spotify-account, maar dan een stuk goedkoper. Spotfiy heeft deze praktijken jarenlang gedoogd, maar in de geüpdatete voorwaarden van de streamingdienst vinden we nieuwe regels terug voor de Spotify familiebundel.

Voorheen stond er enkel dat 'de primaire accounthouder en de houders van onderliggende accounts gezinsleden zijn die op hetzelfde adres wonen'. Vanaf vandaag lezen we hieronder dat Spotify van tijd tot tijd opnieuw kan vragen om je huisadres te verifiëren, zodat je nog steeds voldoet aan de criteria.

Spotify zou Google Maps kunnen gebruiken om te helpen je adres te vinden en in te stellen. Het is onduidelijk of ze ook de exacte locatie van je toestel via GPS gaan gebruiken, of dat je zelf via Maps een adres moet invoeren. De locatiegegevens zouden echter niet opgeslagen worden, zo meldt de streamingdienst.

Apple Music biedt ook een familie-abonnement aan, maar dan zonder restricties.

Het is niet voor het eerst dat Spotify plannen heeft om haar familie-abonnement beter te controleren. In 2018 voerde het bedrijf enkele tests uit in verschillende markten waarin ook locatiegegevens opgevraagd werden.

Destijds stuitte de proef op veel kritiek vanwege privacyredenen. Of Spotify ondanks alle bezwaren alsnog doorgaat met eenzelfde plan of dat het platform toch een andere manier van verifiëren hanteert, durven we op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen.