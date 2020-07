Samsung Galaxy Watch 3 mogelijk kleiner dan zijn voorganger

De originele Samsung Galaxy Watch verscheen in twee versies: een variant van 42 millimeter en een van 46 millimeter. De grootte refereert in dit geval naar het klokwerk (dus niet het bandje), maar zijn opvolger, de Galaxy Watch 3, lijkt te verschijnen in kleinere versies.

De alom gerespecteerde leaker Evan Blass plaatste recentelijk een bericht op Twitter met een lijst van alle verschillende versies van de Galaxy Watch 3. Onder meer verwijzingen naar de kleuren en afmetingen zaten hierin, waardoor we een beter beeld krijgen van wat ons te wachten staat.

Neem dit nieuws met een korrel zout, aangezien de smartwatch zelf nog niet gelekt is. De groottes matchen wel met eerdere geruchten.

There will be 9 distinct Galaxy Watch3 configurations:- 45mm Black Titanium Bluetooth- 45mm Black Stainless Steel BT- 45mm Black SS LTE- 45mm Silver SS BT- 45mm Silver SS LTE- 41mm Silver SS BT- 41mm Silver SS LTE- 41mm Bronze/Gold SS BT- 41mm Bronze/Gold SS LTEJuly 1, 2020

Volgens Blass komt de Galaxy Watch 3 in 41mm- en 45mm-versies, met Bluetooth-only en LTE versies voor allebei de varainten. Het 41mm-model komt beschikbaar in zilver of brons/goud en de 45mm-versie komt in zilver, zwart en in een speciale titaniumversie waar we eerder over gelezen hebben.

Groot en klein

Er zijn in totaal negen verschillende modellen, waardoor potentiële klanten een ruime keuze hebben qua grootte, kleur en connectiviteit van hun smartwatch. Het is waarschijnlijk dat het grotere model ook zal komen met een grotere batterij en het dus langer volhoudt op één cyclus, maar dat is vooralsnog speculatie.

Het is bijzonder dat het titaniummodel alleen beschikbaar is in het grotere formaat en zonder mobiel internet-optie, maar dat is waarschijnlijk om de productiekosten van meer titanium te drukken.

Het is niet al te duidelijk wanneer we de Samsung Galaxy Watch 3 onthuld zien, want tegenstrijdige berichten wijzen erop dat de releasedatum juli of augustus is, waarvan de laatste hem naast de Galaxy Note 20, Galaxy Tab S7 en Galaxy Fold 2 zou zetten.

Wanneer de Galaxy Watch 3 ook verschijnt, wij zitten er klaar voor.

Via Pocketnow