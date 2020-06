Samsung Galaxy Watch 3 smartwatch naam mogelijk bevestigd

We hadden verwacht dat de nieuwe smartwatch van Samsung Galaxy Watch 2 zou gaan heten, maar na een eerder gerucht wat wees op Galaxy Watch 3, lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant dit nieuwtje nu te bevestigen.

XDA Developers heeft een referentie naar deze naam in de Samsung Wearable-applicatie gevonden. Deze app heb je nodig op je smartphone om je smartwatch te kunnen gebruiken. In de app vond men een afbeelding met daarop 'Galaxy Watch 3'.

Het feit dat 'Galaxy Watch 3' wordt genoemd in een Samsung-app lijkt te bevestigen dat dit de naam is van de aankomende smartwatch van het bedrijf. We houden echter een slag om de arm; de vermelding van een Watch 3 sluit niet noodzakelijkerwijs het bestaan van een Watch 2 uit.

Dit maakt het echter wel zeer waarschijnlijk dat Samsungs volgende smartwatch de Watch 3 zal zijn, een sprong in de naamgeving die waarschijnlijk gemaakt is om het nieuwe apparaat te onderscheiden van de Galaxy Watch Active 2, wat een sportievere smartwatch is.

De Galaxy Watch 3 komt wellicht heel snel

Samsung is geen onbekende wanneer het aankomt op het overslaan van nummers. Een goed voorbeeld hiervan is de Galaxy S20-serie. Vorig jaar verscheen de S10-serie voor de duidelijkheid. Daarnaast is er nooit een 'echte' Tab S5 verschenen voordat de Tab S6 op de markt kwam. De absentie van een Galaxy Watch 2 is dan ook niet eens heel bewonderenswaardig.

Het ziet ernaar uit dat eerdere geruchten over de Galaxy Watch 2 gelinkt kunnen worden aan de Watch 3, inclusief berichten dat er een roterende bezel aanwezig is en een kleinere behuizing dan bij het origineel.

We zijn nog niet helemaal zeker wanneer de Watch 3 uit de doeken wordt gedaan, maar gezien het feit dat Samsung zelf het bestaan ervan erkent, verwachten we niet dat een release nog vele maanden verwijderd is.