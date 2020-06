Zien we binnenkort een Samsung Galaxy S20 Lite mét 5G?

The Samsung Galaxy S20 (above) could do with an affordable alternative

Na de Samsung Galaxy S10 Lite van vorig jaar was het enigszins logisch dat er een Samsung Galaxy S20 Lite zou komen. We horen nu de eerste geruchten over deze smartphone.

Volgens bronnen die met SamMobile spreken, is een nieuw S20-model dat intern bekend staat als de "Samsung Galaxy S20 Fan Edition" in ontwikkeling. Blijkbaar is het niet duidelijk of hij onder die naam zal worden gelanceerd of als de Samsung Galaxy S20 Lite, al lijkt deze tweede keuze logischer.

De bronnen zeggen dat deze smartphone het modelnummer SM-G780 heeft voor de wereldwijde versies en SM-G781 voor de VS. Dit maakt duidelijk dat hij een opvolger van de Galaxy S10 Lite is, aangezien dat toestel het modelnummer SM-G770 heeft.

Het is ook waarschijnlijk dat hij minstens 128GB aan opslagruimte zal hebben en dat Android 10 met Samsung's One UI 2.5 eroverheen zal draaien. Die One UI-versie is zelfs zo nieuw dat hij momenteel nog niet beschikbaar is. We verwachten zijn debuut op de Samsung Galaxy Note 20 deze zomer.

Ruim voldoende rekenkracht

Er is nog niet veel bekend over de Samsung Galaxy S20 Lite, maar als hij in de voetsporen van de S10 Lite treedt dan heeft hij waarschijnlijk de Qualcomm Snapdragon 865. Dat wil ook zeggen dat hij automatisch 5G-ondersteuning heeft, aangezien deze chipset een ingebouwde 5G-modem heeft.

Dat is de snelste Android chipset op dit moment en het zou kunnen betekenen dat de S20 Lite eigenlijk krachtiger is dan de standaard S20 buiten de VS. Samsung's belangrijkste vlaggenschepen hebben meestal een Exynos chipset in plaats van een Snapdragon een buiten de VS, maar de S10 Lite had overal de Snapdragon 855 Plus. Zelfs de nieuwe Exynos-chips van dit jaar kunnen niet tippen aan die chipset op sommige vlakken.

We weten niet wanneer de Samsung Galaxy S20 Lite zou kunnen verschijnen of wat hij zou kosten. Ter referentie: de Galaxy S20 Lite is gelanceerd in januari en had een richtprijs van 649 euro. De bronnen hebben ook geen woord gerept over de Samsung Galaxy Note 20 Lite, maar aangezien het nog om geruchten gaat, is het bestaan van die smartphone niet uitgesloten.