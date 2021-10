Samsung Galaxy S22 Ultra dummy toont nieuwe ontwerp

Nu de Apple iPhone 13 reeds verschenen is en de Google Pixel 6 voor de deur staat, is het bijna tijd om onze focus te verleggen naar de komst van de Galaxy S22-reeks. Een nieuw leak toont ons mogelijk het herwerkte ontwerp van het Ultra-model.

De Italiaanse webwinkel CoverPigtou onthulde een dummy-toestel van de Galaxy S22 Ultra. De tipgever @xleaks7 toonde daarmee het P-vormige camerablok achteraan het toestel dat ook in eerdere leaks al opdook, samen met het platte ontwerp van de bovenste en onderste rand van de smartphone.

Zoals we al bij eerdere onofficiële renders voor hetzelfde toestel zagen, valt meteen de Galaxy Note-look op. De Galaxy Note 21 verscheen niet dit jaar, en er wordt verwacht dat de S22 Ultra de vervanger wordt van dit toestel in 2022.

Plaats voor de S Pen

Volgens de bron die de dummy onthulde, zal de Galaxy S22 Ultra inderdaad een ingebouwde sleuf hebben waar je de S Pen in kan opbergen. De Galaxy S21 Ultra had ook ondersteuning voor de S Pen, maar je moest wel een extra case kopen om deze stylus met je mee te nemen.

Verder worden er weinig nieuwe dingen onthuld. Aan de rechterzijde heb je de volume- en aan/uit-knoppen. Links zijn er dan, zoals verwacht, geen knoppen of poorten.

We hebben van een betrouwbare bron ook onofficiële renders van de cases te zien gekregen, wat onze vermoedens enkel versterkt dat dit model er opmerkelijk anders uit zal zien dan de standaard Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus.

Analyse: de plannen van Samsung voor 2022 krijgen vorm

De Samsung Galaxy Note 20. (Image credit: Future)

Er wordt veel gespeculeerd over de plannen van Samsung voor 2022, gaande van de toestellen die het bedrijf zal vrijgeven tot het al dan niet terugkeren van de Galaxy Note-reeks.

Nu er steeds meer leaks verschijnen, ziet het er steeds waarschijnlijker uit dat de Galaxy S22 Ultra de plaats in zal nemen van de Galaxy Note 22. Of dit toestel ook onder de Note-naam verschijnt, is nog onduidelijk, maar het is zeker mogelijk.

We hebben het Note-ontwerp met de P-vormige camera nu al uit meerdere bronnen vernomen, waardoor het enkel aan geloofwaardigheid toeneemt. De kans bestaat dat Samsung van mening is dat drie toestellen in de S-reeks genoeg zijn, zeker nu de chiptekorten zich nog steeds laten voelen.

Er is nog steeds veel onduidelijkheid. We verwachten dat de Galaxy S22-reeks ergens in januari zijn opwachting maakt, maar ook dit wordt nu in twijfel getrokken. Volgens geruchten zouden we in januari de release van de Samsung Galaxy S21 FE kunnen zien.