Samsung Galaxy S22 ondersteunt mogelijk ray tracing

Volgens een nieuw leak beschikt de nieuwe Exynos-chipset van Samsung over ray tracing, wat betekent dat de Samsung Galaxy S22 mogelijk ook over deze technologie kan beschikken.

Ray tracing zorgt voor dynamischere (en dus meer levensechte) verlichting en reflecties in graphics. Het wordt regelmatig gebruikt als benchmarkfunctie voor high-end computers die de nieuwste games kunnen draaien.

Het leak is afkomstig van de bekende leaker Ice Universe. Hij deelt een screenshot van een socialemediabericht op het Chinese Weibo dat afkomstig is van het officiële Samsung Exynos-account. Er staat duidelijk dat ray tracing naar de nieuwe Exynos-processor zal komen.

Als dit gerucht klopt, zou dat een enorme prestatie zijn voor Samsung. We moeten echter afwachten tot Samsung officieel naar buiten brengt dat de technologie naar de Exynos-chips zullen komen of dat we langer moeten wachten tot ray tracing naar smartphones komt.

Ray tracing op desktops, laptops én smartphones?

Ray tracing is nog altijd een functie voor high-end desktops met hoogwaardige hardware. Dankzij recente updates van onder meer Nvidia komt de tech vaker voor in wat minder hoogwaardige hardware en zelfs laptops. Het zou ons niet verbazen als tablets en smartphones zullen volgen.

Of ray tracing zichtbaar is op een smartphone is echter nog maar de vraag. We verwachten dat enkel de beste Exynos-chipset over ray tracing zal beschikken, wat zou kunnen betekenen dat de tech naar de Samsung Galaxy S22-reeks komt.

Deze smartphones beschikken minstens over een Full HD AMOLED-display (2.400 x 1.080 pixels). De duurste Galaxy S22 Ultra heeft naar verluidt zelfs een WQHD-display (2.560 x 1.440 pixels). Omdat ray tracing intensief is voor de processor, kiezen veel gamers ervoor om toch een resolutie van 1.080p te gebruiken. Het gaat dus vooral om de schermgrootte. Kan een 6 inch scherm de prachtige belichting en schaduwen vertonen die ray tracing met zich meebrengt?

Het is een vraag die onbeantwoord zal blijven totdat we ray tracing in een smartphone zien. Mogelijk is dat als de volgende Exynos-chipsets verschijnen in de nieuwe Samsung Galaxy S22 in januari van 2022.

Via Gizmodo