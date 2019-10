Samsung Galaxy S11 releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

We verwachten niet dat de Samsung Galaxy S11 nog in 2019 uit de doeken wordt gedaan. De Zuid-Koreanen houden doorgaans vast aan hun jaarlijkse cyclus voor de S-serie. Volgt de fabrikant daadwerkelijk deze lijn, dan zal de lancering van de S11 ergens in februari plaatsvinden.

Kijken we terug op de Samsung Galaxy S10, dan merken we dat niet alle features die we verwacht hadden ook aanwezig zijn op het apparaat. Telefoons als de Samsung Galaxy Note 10 Plus, Galaxy A70 en Galaxy Fold bieden stuk voor stuk features aan die niet misstaan bij de Galaxy S-serie.

Verder hebben we een lijst gemaakt met features die we graag willen zien in de Galaxy S11, of hoe de nieuwe S-telefoon van Samsung ook mag gaan heten. Hieronder hebben we alle relevante nieuwtjes van de S11 voor je op een rijtje gezet.

Laatste nieuws: De Samsung Galaxy S11 beschikt vermoedelijk over een vrij langgerekt display met een beeldverhouding van 20:9. Ook zou er een Galaxy S11 Lite in de maak zijn, die naast de S11 en S11 Plus gelanceerd moet worden.

Tot de kern

Wat is het? De nieuwste Galaxy S-smartphone van Samsung

De nieuwste Galaxy S-smartphone van Samsung Wanneer verschijnt het toestel? Waarschijnlijk medio februari

Waarschijnlijk medio februari Wat gaat het apparaat kosten? Waarschijnlijk meer dan 899 euro

Samsung Galaxy S11 releasedatum en prijs

Vorig jaar lanceerde Samsung de Galaxy S10 samen met de Samsung Galaxy S10e en Galaxy S10 Plus in februari 2019. Aangezien Samsung voor de S-serie vrijwel altijd jaarlijkse cycli aanhoudt, verwachten we de S11 in februari of maart 2020.

De kans is aanwezig dat de telefoon uit de doeken wordt gedaan op MWC 2020. Iets eerder is echter ook mogelijk; een gerucht meldt dat de presentatiedatum nu al vaststaat, namelijk 18 februari. Voor nu nemen we dat gerucht met een korreltje zout.

De Galaxy S10 kostte ten tijde van de release 899 euro. De duurste versie kostte 1149 euro. Laatstgenoemde versie beschikt onder meer over 512GB en 8GB RAM.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de S11 iets duurder zal zijn dan de S10. De Galaxy S9 was immers enkele tientjes goedkoper dan de S10. Kijk dan ook niet verbaasd op als de introductieprijs van de reguliere S10 999 euro zal bedragen.

Er gaan geruchten over een Samsung Galaxy S11 Lite. Net als andere Lite-modellen zal deze iets minder krachtig zijn dan de reguliere versie, maar je betaalt er dan ook minder voor.

Samsung Galaxy S11 design en display

We hebben nog niet veel gehoord over dit aspect, maar een browsertest voor een onbekende Samsung smartphone laat zien dat er een prototype geproduceerd is met een beeldverhouding van 20:9. Gezien de steeds langer wordende smartphones, is het niet vreemd om te denken dat het hier gaat om een vroege versie van de Galaxy S11.

Er bestaat eveneens een minieme kans dat de S11 gebruikmaakt van twee schermen. Deze technologie is vastgelegd in een patent door Samsung (via LetsGoDigital), waarbij het tweede scherm zich op de achterzijde van de S11 bevindt.

(Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Samsung Galaxy S11 camera

Samsung heeft vrij recentelijk een nieuwe 48- en een 64-megapixelsensoren gepresenteerd. Het is zeker niet uitgesloten dat de S11 een van deze twee sensoren gaat gebruiken.

Het kan echter nog extremer: er is ook een 108-megapixelsensor uit de doeken gedaan, eentje die volgens geruchten bestemd is voor de Galaxy S11. De bron voegt hieraan toe dat de S11 tevens beschikt over 5x optische zoom.

Iets wat we waarschijnlijk niet zullen mogen verwelkomen bij de S11 is een cameralens onder het display. Hoewel Oppo en Xiaomi deze technologie al aan het teasen zijn via hun mediakanalen, lijkt Samsung liever te wachten totdat deze functie 'volwassen' is geworden. Tot die tijd moeten we het doen met het 'cameragat'.

Samsung Galaxy S11 specificaties en features

Samsung heeft vrij recentelijk 12GB Mobile DRAM gepresenteerd, een technologie die sneller moet werken dan een standaard versie van 12GB RAM, beter bekend als werkgeheugen. De S11 is een serieuze kandidaat om hiervan gebruik te maken.

De Galaxy S11 kan tevens een van de eerste telefoons zijn met een bijzonder kleine 5nm chipset, zo bericht Sina. Deze chipset zou dan ook merkbaar sneller zijn dan voorgaande chipsets.

Over de chipset gesproken: de Snapdragon 865 lijkt al een veelbelovende benchmarktest te hebben gedaan. De Galaxy S11 beschikt in Europa doorgaans over een vergelijkbare Exynos-chipset.

Een ander gerucht dat de rondte doet, is dat de S11 voorzien gaat worden van een spectrometer. Daarmee kun je de chemische samenstelling van objecten vaststellen. Het patent ervoor heeft Samsung, maar ons klinkt het als een vergezochte feature voor de S11.

De inmiddels vrij bekende en betrouwbare leaker Ice Universe meldt dat we uit moeten kijken voor geruchten waarin de naam 'Picasso' verschijnt. Dit is vermoedelijk de codenaam voor de Galaxy S11.

Galaxy S11 R & D code: Picasso pic.twitter.com/AOtMq61RouMay 19, 2019

Om erachter te komen wat we zoal mogen verwachten van de Galaxy S11, is het niet heel vreemd om te kijken naar de Galaxy Note 10. Zo zal de S11 waarschijnlijk ook geen koptelefooningang meer hebben, aangezien deze ook al afwezig is op de meest recente Note.

Door geen ruimte voor een koptelefooningang te maken, zou Samsung in potentie een grote batterij kunnen plaatsen in de S11. Dit argument is al vaker de revue gepasseerd, maar er zijn tal van voorbeelden waarbij een smartphone zowel een grote accu als 3,5mm ingang heeft.

Een andere, vrij rigoureuze stap van Samsung kan zijn om de S-serie gedag te zeggen. Op het internet vind je geruchten terug over een Galaxy One, een telefoon die de Note- en S-lijnen samenvoegt.

Samsung Galaxy S11: wat we willen zien

Op het internet zwerven er al tal van nieuwtjes over de vermoedelijke Galaxy S11 rond. Toch duurt het nog wel even voordat het nieuwe vlaggenschip van Samsung het levenslicht ziet. Dit geeft Samsung ook meer dan genoeg tijd om met onze suggesties aan de haal te gaan.

Dus Samsung, lees alsjeblieft mee: dit is wat wij en vele consumenten met ons willen van de nieuwe Galaxy S11. Stel ons alsjeblieft niet teleur.

1. Betere camera

De Samsung Galaxy S10 beschikt over drie camera's aan de achterzijde: een reguliere 12-megapixellens, een 12-megapixeltelelens, en een 16-megapixelgroothoeklens.

Bovenstaande camera's zijn qua functionaliteit wat je mag verwachten van een vlaggenschip, maar de resolutie is een stuk lager dan vele andere high-end telefoons.

Zelfs betaalbare handsets als de Motorola One Zoom hebben een 48-megapixellens, wat een grote stap omhoog is. Om competitief te blijven is het dan ook een must voor Samsung om een betere camera in de S11 te plaatsen.

De Motorola One Zoom met 4 cameralenzen. Beeld: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Er gaan geruchten dat Samsung werkt aan een 64-megapixellens die geplaatst kan worden in de Samsung Galaxy S11. Mocht dit kloppen, dan heeft het op dit vlak meteen een streepje voor op de concurrentie.

2. Een 3,5mm ingang

We weten het: de Galaxy S10 heeft 'gewoon' een koptelefooningang, dus waarom zou de S11 er geen hebben? Het antwoord op die vraag luidt: de Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10 Plus.

Naast de Galaxy Note 10 (Plus) vinden we ook bij de Galaxy A80 namelijk geen 3,5mm ingang meer terug, waardoor het ernaar uitziet dat zelfs Samsung gedag zegt tegen deze nog altijd razend handige poort.

Aangezien veel gebruikers nog altijd bedrade headsets gebruiken, blijft de 3,5mm ingang een interessante feature die we graag terugzien in toekomstige Samsung. Zeker nu Samsung als een van de weinige fabrikanten nog high-end toestellen aanbiedt met een hoofdtelefooningang.

3. Aangepaste frontcamera-opzet

De Galaxy S10 was een van de eerste toestellen met een punch-hole frontcamera. De camera aan de voorzijde zit verwerkt in een gaatje in het display. In tegenstelling tot de Note 10 zit deze bij de S10 in de rechterbovenhoek.

Galaxy S10 Plus cameragat. Beeld: TechRadar

In theorie is dit een handige oplossing om geen notch te hoeven gebruiken - je krijgt immers meer schermoppervlak. In de praktijk neemt het cameragat echter net zoveel ruimte in, aangezien het deel tussen de camerarand en de schermrand niet gebruikt wordt.

Samsung zelf heeft al gemeld in de toekomst afscheid te willen nemen van het cameragat, en we hopen dat de S11 de eerste telefoon wordt met een innovatieve oplossing voor de frontcamera.

4. Grotere batterijcapaciteit

De Galaxy S10 heeft een accucapaciteit van 3400 mAh. Dat is redelijk, maar verwacht niet dat je het daarmee twee dagen volhoudt. Zeker niet als je veel gebruikmaakt van je smartphone op een dag.

We hopen dat de Galaxy S11 met een betere batterijduur op de proppen komt. Dat begint natuurlijk met een grotere accucapaciteit. 4000 mAh moet in 2020 zeker mogelijk zijn.

5. Meer kleuren

De Galaxy S10 is te verkrijgen in verschillende kleuren te koop, voornamelijk Prism White en Prism Black. Een mooi en uniek kleurtje kan echter nooit kwaad, en dat is iets wat we vaak missen bij de high-end telefoons van Samsung.

De kanariegele Galaxy S10e. Beeld: TechRadar

We vragen Samsung niet om zulke knetterende patronen als die van Huawei- en Honor-smartphones, maar een paar originele kleuren kunnen geen kwaad.

De Galaxy S10 is te koop in enkele uniek gekleurde edities in geselecteerde regio's, waaronder de kleuren geel, groen en rood, maar het liefste zien we dat deze opties vanaf het begin in alle regio's verkrijgbaar zijn.