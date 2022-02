PlayStation Plus-games februari 2022: dit zijn de gratis PS Plus-games deze maand

Geen PS Plus? Koop of vernieuw hier: (Image credit: Sony) Heb je nog geen PS Plus of wil je vernieuwen? Je koopt codes voor drie maanden bij deze verkooppunten: Bol.com | Nedgame

De PS Plus-games van de maand februari zijn officieel uit de doeken! In een blogpost vertelt Sony alles over de line-up van deze maand. Als abonnee kun je aan de slag met maar liefst vier games deze keer.

Sony heeft een zeer divers kwartet aan games opgetrommeld voor de maand februari. Je kunt aan de slag met een sportgame, avontuurspel en een simulatiegame. Een game is exclusief voor de PS5, terwijl de andere PS4-spellen ook backwards compatible zijn voor de nieuwe console van Sony.

Deze maandelijkse gratis games zijn een goede manier om PlayStation-games uit te proberen die je anders misschien niet had gespeeld. Misschien zijn de titels onder jouw radar zijn verdwenen of waren ze te duur om bij launch te kopen.

Onthoud dat PlayStation Plus-games maar één maand beschikbaar zijn om aan je bibliotheek toe te voegen. Vergeet niet om dit op tijd te doen! De drie games zijn gratis beschikbaar vanaf 1 februari. Je hebt tot 1 maart de tijd om ze toe te voegen aan je gamebibliotheek.

De PS Plus-games van januari zijn tot en met 5 februari te downloaden.

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

Creëer het park van je dromen in Planet Coaster! Profiteer van blauwdrukken om snel meer dan 700 vooraf gebouwde voorwerpen te plaatsen, zoals achtbanen, faciliteiten en decorstukken. Bouw zelf alles stap-voor-stap op met oog voor detail, of richt het terrein in naar je eigen smaak met terreinhulpmiddelen.

EA Sports UFC 4 (PS4)

Ga de strijd aan in de kooi met je zelfgemaakte alter ego. Maak ontwikkelingen door als vechter en vecht jezelf een weg naar de top. Je kunt als amateur starten en eindigen als onbetwiste UFC-koning in de nieuwe carrièremodus. Ook kun je aan de slag met je favoriete vechters in deze game. In de online modus kun je iedereen uitdagen voor een gevecht, en is er zelfs een Online World Championship om aan deel te nemen.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure (PS4)

Verbrijzel skeletten, versla draken en vecht tegen enorme golems in Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. De Queen is gevangengenomen en haar koninkrijk is in gevaar. Alleen jij en je vrienden kunnen de vrede herstellen in dit excentrieke, magische land. Schiet je een weg door verraderlijke bossen, spookachtige crypten en angstaanjagende forten.